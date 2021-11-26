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نظام حديث في ألمانيا... الجنسية بعد 3 سنوات
نظام حديث في ألمانيا... الجنسية بعد 3 سنوات
أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يخطط لتبسيط إجراءات الحصول على جنسية الدولة وجعل الجنسية المزدوجة ممكنة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T08:37+0000
2021-11-26T08:37+0000
العالم
ألمانيا
الجنسية الألمانية
مواطن ألماني
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تقول اتفاقية الائتلاف التي نقلتها كالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "سننشئ نظامًا حديثًا للقواعد القانونية التي تحكم قضايا المواطنة. ولهذه الغاية، سنعمل على جعل الجنسية المتعددة ممكنة، وتبسيط الطريق للحصول على الجنسية الألمانية".وفقًا للاتفاقية، سيتم تبسيط الطريق إلى جواز السفر الألماني، وفي بعض الحالات سيكون من الممكن الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من الإقامة في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية عند الولادة إذا كان أحد الوالدين قد أقام بشكل قانوني في هذا البلد لمدة 5 سنوات، بالإضافة للمزيد من الفرص في مسألة لم شمل أسر اللاجئين.
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العالم, ألمانيا, الجنسية الألمانية, مواطن ألماني

نظام حديث في ألمانيا... الجنسية بعد 3 سنوات

08:37 GMT 26.11.2021
© AP Photo / Martin Meissnerمدينة أوبرهاوزن تستعد لاستقبال عيد الميلاد، ألمانيا 12 نوقمبر 2021
مدينة أوبرهاوزن تستعد لاستقبال عيد الميلاد، ألمانيا 12 نوقمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Martin Meissner
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أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يخطط لتبسيط إجراءات الحصول على جنسية الدولة وجعل الجنسية المزدوجة ممكنة.
تقول اتفاقية الائتلاف التي نقلتها كالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "سننشئ نظامًا حديثًا للقواعد القانونية التي تحكم قضايا المواطنة. ولهذه الغاية، سنعمل على جعل الجنسية المتعددة ممكنة، وتبسيط الطريق للحصول على الجنسية الألمانية".
وفقًا للاتفاقية، سيتم تبسيط الطريق إلى جواز السفر الألماني، وفي بعض الحالات سيكون من الممكن الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من الإقامة في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية عند الولادة إذا كان أحد الوالدين قد أقام بشكل قانوني في هذا البلد لمدة 5 سنوات، بالإضافة للمزيد من الفرص في مسألة لم شمل أسر اللاجئين.
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