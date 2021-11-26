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وزير الصحة اللبناني: أعلى إصابات بكورونا جاءت في المناطق الأقل في نسبة التلقيح
وزير الصحة اللبناني: أعلى إصابات بكورونا جاءت في المناطق الأقل في نسبة التلقيح
كشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض نسبة الإقبال على تلقي اللقاح وارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T09:36+0000
2021-11-26T09:36+0000
أخبار لبنان
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني قال الأبيض: "80% من إصابات كورونا هي لغير الملقحين، فيما المناطق التي شهدت أقل نسبة لقاحات تشهد حالياً إصابات أعلى من غيرها".تصريحات الأبيض جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس عرض فيه آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا.وأكد الوزير اللبناني أن وزارته قبل اتخاذ أي قرار تقوم بدراسة الأرقام الخاصة بالوباء، مؤكدا أنهم لاحظوا "بعض التراخي من المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية والإرشادات"، لافتا إلى أنه "يجب إعادة تذكير الناس بوجود الفيروس".وعن العام الدراسي وتأثيره على نسب الإصابات قال الأبيض: "افتتاح العام الدّراسي، أسهم في زيادة الإصابات بفيروس كورونا"، مؤكدا أن وزارته "تدرك تماماً أهمية الوضع الصحي بالنسبة للقطاع التربوي ونعمل لتأمين اللقاحات".وأوضح الوزير اللبناني أن بلاده أصبح لديها "برنامج للترصّد الجيني للمتحورات وغالبية المتحورات في لبنان دلتا والمتفرّع عنها".وأكد أن "كل المسجلين على المنصة، ستصلهم رسائل خلال الأيام المقبلة، ليتلقوا اللقاح"، داعيا "الجميع للتسجيل على المنصة".ولفت إلى أنه "ومن الآن فإن كل الفئات العمرية بإمكانها الحصول على لقاح فايزر".
https://arabic.sputniknews.com/20210724/مدير-مستشفى-الحريري-لبنان-غير-قادر-على-مواجهة-موجة-أخرى-من-كورونا-1049646474.html
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وزير الصحة اللبناني: أعلى إصابات بكورونا جاءت في المناطق الأقل في نسبة التلقيح

09:36 GMT 26.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، محمود حسون، يتلقى أول جرعة من لقاح "فايرز/ بيونتك" ضد فيروس "كورونا" المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021
رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، محمود حسون، يتلقى أول جرعة من لقاح فايرز/ بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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كشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض نسبة الإقبال على تلقي اللقاح وارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني قال الأبيض: "80% من إصابات كورونا هي لغير الملقحين، فيما المناطق التي شهدت أقل نسبة لقاحات تشهد حالياً إصابات أعلى من غيرها".
مستشفى رفيق الحريري في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2021
مدير مستشفى الحريري: لبنان غير قادر على مواجهة موجة أخرى من "كورونا"
24 يوليو, 12:47 GMT
تصريحات الأبيض جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس عرض فيه آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا.
وأكد الوزير اللبناني أن وزارته قبل اتخاذ أي قرار تقوم بدراسة الأرقام الخاصة بالوباء، مؤكدا أنهم لاحظوا "بعض التراخي من المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية والإرشادات"، لافتا إلى أنه "يجب إعادة تذكير الناس بوجود الفيروس".
وعن العام الدراسي وتأثيره على نسب الإصابات قال الأبيض: "افتتاح العام الدّراسي، أسهم في زيادة الإصابات بفيروس كورونا"، مؤكدا أن وزارته "تدرك تماماً أهمية الوضع الصحي بالنسبة للقطاع التربوي ونعمل لتأمين اللقاحات".
وأوضح الوزير اللبناني أن بلاده أصبح لديها "برنامج للترصّد الجيني للمتحورات وغالبية المتحورات في لبنان دلتا والمتفرّع عنها".
وأكد أن "كل المسجلين على المنصة، ستصلهم رسائل خلال الأيام المقبلة، ليتلقوا اللقاح"، داعيا "الجميع للتسجيل على المنصة".
ولفت إلى أنه "ومن الآن فإن كل الفئات العمرية بإمكانها الحصول على لقاح فايزر".
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