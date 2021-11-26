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https://arabic.sputniknews.com/20211126/وسائل-إعلام-محلية-تقول-الشرطة-التونسية-أحبطت-هجوما-وسط-استنفار-أمني-1053309871.html
إعلام: الشرطة التونسية تحبط هجوما على وزارة الداخلية وسط استنفار أمني
إعلام: الشرطة التونسية تحبط هجوما على وزارة الداخلية وسط استنفار أمني
قال شهود ووسائل إعلام تونسية إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة، عقب إحباط هجوم على مبنى الوزارة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T16:32+0000
2021-11-26T16:45+0000
العالم العربي
هجوم
تونس
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وقالت إذاعة موزاييك إن شابا شاهرا أسلحة بيضاء حاول اقتحام وزارة الداخلية لكن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على رجله وتمت السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية إعطاء أي تفاصيل لوكالة "رويترز".وقالت "موزاييك" إن قوات الأمن حجزت ساطورا وسكينا من الحجم الكبير بحوزة الشخص الذي حاول تنفيذ الهجوم، لافتة إلى أن شارع الحبيب بورقيبة يشهد تواجدا أمنيا مكثفا عقب العملية.وأضافت الإذاعة التونسية أن الشاب الذي حاول تنفيذ الهجوم، هو طالب من مواليد 1990 ومُدرج بسجلات وزارة الداخلية لشبهة انتمائه لعناصر متطرفة وإرهابية.
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العالم العربي, هجوم, تونس

إعلام: الشرطة التونسية تحبط هجوما على وزارة الداخلية وسط استنفار أمني

16:32 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 16:45 GMT 26.11.2021)
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال شهود ووسائل إعلام تونسية إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة، عقب إحباط هجوم على مبنى الوزارة.
وقالت إذاعة موزاييك إن شابا شاهرا أسلحة بيضاء حاول اقتحام وزارة الداخلية لكن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على رجله وتمت السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية إعطاء أي تفاصيل لوكالة "رويترز".
وقالت "موزاييك" إن قوات الأمن حجزت ساطورا وسكينا من الحجم الكبير بحوزة الشخص الذي حاول تنفيذ الهجوم، لافتة إلى أن شارع الحبيب بورقيبة يشهد تواجدا أمنيا مكثفا عقب العملية.
وأضافت الإذاعة التونسية أن الشاب الذي حاول تنفيذ الهجوم، هو طالب من مواليد 1990 ومُدرج بسجلات وزارة الداخلية لشبهة انتمائه لعناصر متطرفة وإرهابية.
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