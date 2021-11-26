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https://arabic.sputniknews.com/20211126/-عبير-موسي-عن-زيارة-رئيسة-الحكومة-التونسية-للجزائر-تسول-لبعض-الأموال-1053293305.html
عبير موسي عن زيارة رئيسة الحكومة التونسية للجزائر: تسول لبعض الأموال
عبير موسي عن زيارة رئيسة الحكومة التونسية للجزائر: تسول لبعض الأموال
وصفت النائبة التونسية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر زيارة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية إلى الجزائر بأنها "تسول لبعض الأموال". 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T09:02+0000
2021-11-26T09:02+0000
2021-11-26T09:26+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية، قالت موسي: "زيارة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية للجزائر، تأتي ضمن مساعي الدولة لتسول بعض الأموال، من عدد من الدول منها الجزائر والسعودية وليبيا".ووصفت موسي حكومة نجلاء بودن بأنها "تفتقر للشرعية ودورها الأساسي حلحلة المسائل المستعجلة'".وأوضحت أن دورها في حلحلة تلك المسائل يتمثل في "تنظيم انتخابات تشريعية مستعجلة بعد الفترة الاستثنائية".وقالت: "الحل للأوضاع الحالية تنظيف المناخ الانتخابي والاتجاه نحو الانتخابات بعد الخلاص من أخطبوط المال الأجنبي وتنظيف هيئة الانتخابات وإجراء عملية تدقيق صلبها بقرارات إدارية واضحة من رئاسة الحكومة".وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن الأوضاع في بلادها "تحتاج لحكومة لها رؤية واضحة وقادرة على التفاوض مع المانحين الدوليين".
https://arabic.sputniknews.com/20211009/عبير-موسى-قيس-سعيد-احتكر-كل-السلطات-وأصبح-الحاكم-بأمره-1050386307.html
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أخبار تونس اليوم
عبير موسي عن زيارة رئيسة الحكومة التونسية للجزائر: تسول لبعض الأموال 09:02 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 09:26 GMT 26.11.2021)
وصفت النائبة التونسية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر زيارة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية إلى الجزائر بأنها "تسول لبعض الأموال".
وحسب تصريحات نقلها
موقع قناة نسمة التونسية
، قالت موسي: "زيارة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية للجزائر، تأتي ضمن مساعي الدولة لتسول بعض الأموال، من عدد من الدول منها الجزائر والسعودية وليبيا".
ووصفت موسي
حكومة نجلاء بودن بأنها "تفتقر للشرعية ودورها الأساسي حلحلة المسائل المستعجلة'".
وأوضحت أن دورها في حلحلة تلك المسائل يتمثل في "تنظيم انتخابات تشريعية مستعجلة بعد الفترة الاستثنائية".
وقالت: "الحل للأوضاع الحالية تنظيف المناخ الانتخابي والاتجاه نحو الانتخابات بعد الخلاص من أخطبوط المال الأجنبي وتنظيف هيئة الانتخابات وإجراء عملية تدقيق صلبها بقرارات إدارية واضحة من رئاسة الحكومة".
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر
أن الأوضاع في بلادها "تحتاج لحكومة لها رؤية واضحة وقادرة على التفاوض مع المانحين الدوليين".