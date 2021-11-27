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"أجنحة الشام" السورية تطلق أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي
"أجنحة الشام" السورية تطلق أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي
سيّرت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران أول رحلة من دمشق إلى مدينة أبوظبي الإماراتية. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T18:59+0000
2021-11-27T18:59+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة أسامة ساطع قوله إن "هذه الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى العاصمة أبو ظبي تلبية لاحتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين".وأشار إلى أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وأبو ظبي لجهة تطوير وتعزيز التبادل التجاري والثقافي والسياحي.من جانبه، أوضح حمدي خلف، مدير تجاري في الشركة، أن تشغيل محطة أبو ظبي خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى للتعاون في مجال الرحلات الجوية مع البلدان الأخرى، لافتا إلى أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان ورحلة إضافية بين حلب والشارقة لتصبح رحلتين أسبوعيا.وكانت الشركة أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، عودة رحلاتها المباشرة من دمشق إلى الإمارات العربية المتحدة بعد توقفها جراء جائحة كورونا، وتسيّر حاليا رحلات إلى إمارة الشارقة من مطار دمشق الدولي ومطار حلب.وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد استقبل في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في دمشق، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.
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العالم العربي

"أجنحة الشام" السورية تطلق أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي

18:59 GMT 27.11.2021
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
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سيّرت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران أول رحلة من دمشق إلى مدينة أبوظبي الإماراتية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة أسامة ساطع قوله إن "هذه الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى العاصمة أبو ظبي تلبية لاحتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين".
وأشار إلى أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وأبو ظبي لجهة تطوير وتعزيز التبادل التجاري والثقافي والسياحي.
من جانبه، أوضح حمدي خلف، مدير تجاري في الشركة، أن تشغيل محطة أبو ظبي خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى للتعاون في مجال الرحلات الجوية مع البلدان الأخرى، لافتا إلى أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان ورحلة إضافية بين حلب والشارقة لتصبح رحلتين أسبوعيا.
وكانت الشركة أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، عودة رحلاتها المباشرة من دمشق إلى الإمارات العربية المتحدة بعد توقفها جراء جائحة كورونا، وتسيّر حاليا رحلات إلى إمارة الشارقة من مطار دمشق الدولي ومطار حلب.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد استقبل في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في دمشق، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.
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