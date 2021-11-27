اجتماع قطري أفغاني في الدوحة لبحث جهود تحقيق الاستقرار والمساعدات الإنسانية لمواطني أفغانستان

وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، حيث شدد الطرفان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الشعب الأفغاني، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.وأضاف البيان، أن قطر أكدت خلال الاجتماع أهمية ضمان استمرار عمل المدارس في أفغانستان، وضرورة توفير فرص التعليم لجميع فئات المجتمع الأفغاني، لا سيما الفتيات، كما جددت التزامها بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان.ومن جهتها، عبّرت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لدورها البنّاء في أفغانستان على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي، ودعمها المستمر للشعب الأفغاني بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.ووفق تغريدة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة "طالبان"، عبد القهر بلخي، فإن الوفد الذي يترأسه أمير خان متقي يضم مسؤولين من وزارات التعليم والصحة والمالية والأمن، وكذلك البنك المركزي.
التقى وفد من طالبان مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية القطرية، مطلق القحطاني، لبحث سبل تحسين المساعدة الإنسانية للمواطنين الأفغان.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، حيث شدد الطرفان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الشعب الأفغاني، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.
وأضاف البيان، أن قطر أكدت خلال الاجتماع أهمية ضمان استمرار عمل المدارس في أفغانستان، وضرورة توفير فرص التعليم لجميع فئات المجتمع الأفغاني، لا سيما الفتيات، كما جددت التزامها بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان.
The Islamic Emirate delegation met with Qatari officials in Doha and talked about political, humanitarian, economic and education issues, the Foreign Ministry said.#TOLOnewspic.twitter.com/cfzeDoVqKH
ومن جهتها، عبّرت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لدورها البنّاء في أفغانستان على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي، ودعمها المستمر للشعب الأفغاني بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.
ووفق تغريدة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة "طالبان"، عبد القهر بلخي، فإن الوفد الذي يترأسه أمير خان متقي يضم مسؤولين من وزارات التعليم والصحة والمالية والأمن، وكذلك البنك المركزي.