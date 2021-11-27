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https://arabic.sputniknews.com/20211127/الجيش-السوداني-يكشف-رسميا-تفاصيل-الهجوم-الإثيوبي-على-قواته-1053339885.html
الجيش السوداني يكشف رسميا تفاصيل الهجوم الإثيوبي على قواته
الجيش السوداني يكشف رسميا تفاصيل الهجوم الإثيوبي على قواته
أعلن الجيش السوداني في بيان له أن مجموعات تابعة للجيش الإثيوبي شنت هجوما على قواته بمنطقة الفشقة. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T20:14+0000
2021-11-27T20:14+0000
2021-11-27T20:32+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان له: "تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية".وأشار إلى أن الهجوم "استهدف ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا".وأكد الجيش السوداني في بيانه المنشور على صفحته في "فيسبوك": "تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات". وأضاف: "واحتسبت القوات المسلحة عددا من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه".ولم يكشف البيان عدد ضحايا الهجوم من الجانب السوداني، إلا أن مصادر عسكرية سودانية قالت لوكالة "رويترز"، إن الهجوم أسفر عن "سقوط 6 قتلى من القوات السودانية من بينهم ضابطين".
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أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني يكشف رسميا تفاصيل الهجوم الإثيوبي على قواته 20:14 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 20:32 GMT 27.11.2021)
أعلن الجيش السوداني في بيان له أن مجموعات تابعة للجيش الإثيوبي شنت هجوما على قواته بمنطقة الفشقة.
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان له: "تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية".
وأشار إلى أن الهجوم "استهدف ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا".
وأكد الجيش السوداني في بيانه المنشور على صفحته في "فيسبوك": "تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".
وأضاف: "واحتسبت القوات المسلحة عددا من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه".
ولم يكشف البيان عدد ضحايا الهجوم من الجانب السوداني، إلا أن مصادر عسكرية سودانية قالت لوكالة "رويترز"، إن الهجوم أسفر عن "سقوط 6 قتلى من القوات السودانية من بينهم ضابطين".