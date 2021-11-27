العثور على مومياء غابرة القدم في بيرو
06:27 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 06:31 GMT 27.11.2021)
© REUTERS / Flavio Lo Scalzoتحضيرات لنقل مومياء مصرية من متحف بيرغامو إلى مشفى ميلانو لعمل صور أشعة مقطعية لها، إيطاليا 21 يونيو 2021
اكتشف فريق من الخبراء مومياء يبلغ عمرها نحو 800 عام على الأقل، على الساحل المركزي لدولة بيرو في أمريكا الجنوبية، حسبما قال، يوم أمس الجمعة، أحد علماء الآثار الذين شاركوا في التنقيب.
وتعود المومياء لشخص من الحضارة التي تطورت بين شريط السهل الساحلي وسلاسل الجبال في بيرو، قال عالم الآثار بيتر فان دالين في جامعة ولاية سان ماركوس لونا، إنه: "تم العثور على المومياء في منطقة ليما ولم يتم بعد تحديد جنسها" حسبما نشرته وكالة "رويترز".
A team of experts has found a #mummy estimated to be at least 800 years old on #Peru's central coast, one of the archaeologists who participated in the #excavation said on Friday.https://t.co/5sSBuiq8a9— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 27, 2021
وأوضح دالين أن: "الرفات لشخص عاش في منطقة جبال "الأنديز" العليا في البلاد".
وأردف: "تم انتشال المومياء من داخل مقبرة على أطراف مدينة ليما العاصمة"، وأضاف: "المقبرة كانت تضم أيضا "قرابين" تشمل قطعًا من الخزف وبقايا نباتات وأدوات حجرية".
وتحتوي دولة بيرو الكثير من المواقع الأثرية من الحضارات التي عاشت قبل وبعد إمبراطورية "الإنكا" التي هيمنت على جنوبي قارة أمريكا الجنوبية قبل خمسة قرون، من جنوب الإكوادور وكولومبيا إلى وسط تشيلي.
وأردف: "تم انتشال المومياء من داخل مقبرة على أطراف مدينة ليما العاصمة"، وأضاف: "المقبرة كانت تضم أيضا "قرابين" تشمل قطعًا من الخزف وبقايا نباتات وأدوات حجرية".
وتحتوي دولة بيرو الكثير من المواقع الأثرية من الحضارات التي عاشت قبل وبعد إمبراطورية "الإنكا" التي هيمنت على جنوبي قارة أمريكا الجنوبية قبل خمسة قرون، من جنوب الإكوادور وكولومبيا إلى وسط تشيلي.