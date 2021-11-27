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حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما
حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما
أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، قرارا بإعفاء مدير عام الشرطة السودانية، ونائبه من منصبيهما. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T14:36+0000
2021-11-27T14:36+0000
العالم العربي
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وقال مكتب حمدوك في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإعفاء المدير العام للشرطة، خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما.وبحسب البيان، قرر حمدوك تعيين عنان حامد محمد عمر مديرا عاما جديدا للشرطة السودانية، ومدثر عبد الرحمن نصر الدين نائبا له ومفتشا عاما.وقال مدير عام شرطة الخرطوم، الفريق زين العابدين عثمان، في وقت سابق، إنه تم تشكيل لجنة بين الشرطة والنيابة العامة للتحقيق بهدف الوصول إلى عدد الوفيات والإصابات الحقيقة التي تمت خلال احتجاجات يومي 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني.وأضاف أن هناك قتلى وجرحى بين قوات الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعرضت "لعنف غير مبرر"، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام.وأكد أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواته أثناء التظاهرات الأخيرة، مشيرا إلى أن التحقيق جار حول الجهات التي أطلقت الرصاص الحي ضد المتظاهرين والنتائج ستخرج قريبا.وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت في بيان، أمس، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الأربعاء، وصل إلى 15 قتيلا، بالإضافة إلى العديد من المصابين، جراء إطلاق نار على المحتجين من قبل القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال أنباء القتلى في الاحتجاجات، مشددة على ضرورة السماح للمواطنين للتظاهر بحرية.
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العالم العربي

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما

14:36 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، قرارا بإعفاء مدير عام الشرطة السودانية، ونائبه من منصبيهما.
وقال مكتب حمدوك في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإعفاء المدير العام للشرطة، خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما.
وبحسب البيان، قرر حمدوك تعيين عنان حامد محمد عمر مديرا عاما جديدا للشرطة السودانية، ومدثر عبد الرحمن نصر الدين نائبا له ومفتشا عاما.
وقال مدير عام شرطة الخرطوم، الفريق زين العابدين عثمان، في وقت سابق، إنه تم تشكيل لجنة بين الشرطة والنيابة العامة للتحقيق بهدف الوصول إلى عدد الوفيات والإصابات الحقيقة التي تمت خلال احتجاجات يومي 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف أن هناك قتلى وجرحى بين قوات الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعرضت "لعنف غير مبرر"، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام.
وأكد أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواته أثناء التظاهرات الأخيرة، مشيرا إلى أن التحقيق جار حول الجهات التي أطلقت الرصاص الحي ضد المتظاهرين والنتائج ستخرج قريبا.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت في بيان، أمس، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الأربعاء، وصل إلى 15 قتيلا، بالإضافة إلى العديد من المصابين، جراء إطلاق نار على المحتجين من قبل القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال أنباء القتلى في الاحتجاجات، مشددة على ضرورة السماح للمواطنين للتظاهر بحرية.
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