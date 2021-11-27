تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211127/دنيا-سمير-غانم-تظهر-في-أول-رحلة-ترفيهية-لها-بعد-وفاة-والديها-صور-1053329222.html
دنيا سمير غانم تظهر في أول رحلة ترفيهية لها بعد وفاة والديها... صور
دنيا سمير غانم تظهر في أول رحلة ترفيهية لها بعد وفاة والديها... صور
ظهرت النجمة المصرية، دنيا سمير غانم، في أول رحلة ترفيهية لها منذ وفاة والديها الفنانين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز منذ نحو 7 أشهر. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T13:45+0000
2021-11-27T13:45+0000
2021-11-27T13:45+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1049360488_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aa0cf916ddb5cf2ae94a63cca279f590.jpg
وأعربت دنيا سمير غانم عن سعادتها الكبيرة بزيارة مدينة الفيوم في رحلة سفاري مع زوجها الإعلامي المصري رامي رضوان، مبدية إعجابها الشديد بالمحميات الطبيعية في الفيوم.ونشرت دنيا، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها من الفيوم مع مجموعة من صديقاتها، أرفقتها بتعليق قالت فيه: "مصرنا الحبيبة.. يا بلدنا يا أجمل بلد في العالم".يأتي ذلك بعدما مرت النجمة المصرية بتجربة قاسية إثر إصابة والديها، فى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي بفيروس كورونا، ثم وفاة والدها يوم 20 مايو/ أيار، ثم وفاة والدتها الفنانة دلال يوم 7 أغسطس/ آب الماضي.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1049360488_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_480bdf4b935454bbd892ed1262b0e07b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
دنيا سمير غانم تظهر في أول رحلة ترفيهية لها بعد وفاة والديها... صور
ظهرت النجمة المصرية، دنيا سمير غانم، في أول رحلة ترفيهية لها منذ وفاة والديها الفنانين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز منذ نحو 7 أشهر.
وأعربت دنيا سمير غانم عن سعادتها الكبيرة بزيارة مدينة الفيوم في رحلة سفاري مع زوجها الإعلامي المصري رامي رضوان، مبدية إعجابها الشديد بالمحميات الطبيعية في الفيوم.
ونشرت دنيا، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها من الفيوم مع مجموعة من صديقاتها، أرفقتها بتعليق قالت فيه: "مصرنا الحبيبة.. يا بلدنا يا أجمل بلد في العالم".
يأتي ذلك بعدما مرت النجمة المصرية بتجربة قاسية إثر إصابة والديها، فى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي بفيروس كورونا، ثم وفاة والدها يوم 20 مايو/ أيار، ثم وفاة والدتها الفنانة دلال يوم 7 أغسطس/ آب الماضي.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.