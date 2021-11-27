ذكرى استقلال لبنان في أسوأ ظروف يشهدها البلد

ذكرى الاستقلال في لبنان في اسوأ ظروف يمر فيها البلد
ذكرى الاستقلال في لبنان في اسوأ ظروف يمر فيها البلد
ورغم أن اللبنانيين نجحوا في انتزاع استقلال بلدهم عن فرنسا في عام 1943، إلا أنهم لم يستطيعوا التخلي عما زرعه الانتداب من انقسامات طائفية.هذا الوضع السياسي المتوتر والاقتصادي والاجتماعي الصعب دفع محللين ومراقبين إلى التحذير من أن لبنان مقبل على انفجار اجتماعي وأصبح يواجه خطرا وجوديا، وبات عرضة للتفتت نتيجة تراكم الأزمات.وقالت ضيفة البرنامج، الإعلامية باتريسا سماحة، رئيسة منتدى الأديان والإنسانية، إن الشعب اللبناني يحارب بدوائه وغذائه، مؤكدة أن الشعب اللبناني ليس بفقير وإنما نهبت مدخراته وأمواله.وتشير سماحة إلى أن الجمعيات المدنية، اليوم، تقوم بدور الدولة في تأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين وتأمين فرص العمل بقدرات محدودة، وشكرت المغتربين اللبنانيين، الذين يسهموا في دعم وتعزيز المجتمع المدني ومساعدته في عمله.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
ذكرى الاستقلال في لبنان في اسوأ ظروف يمر فيها البلد
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يمر عيد الاستقلال في لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مترافقة بتوترات وأزمات سياسية واضطرابات متتالية، تذكيها الانقسامات الطائفية والمذهبية، التي تعود جذورها إلى حقبة الاستعمار الفرنسي الذي كرس الطائفية والمذهبية وجعلها عامود الأساس لنظام الحكم في البلاد.
ورغم أن اللبنانيين نجحوا في انتزاع استقلال بلدهم عن فرنسا في عام 1943، إلا أنهم لم يستطيعوا التخلي عما زرعه الانتداب من انقسامات طائفية.
هذا الوضع السياسي المتوتر والاقتصادي والاجتماعي الصعب دفع محللين ومراقبين إلى التحذير من أن لبنان مقبل على انفجار اجتماعي وأصبح يواجه خطرا وجوديا، وبات عرضة للتفتت نتيجة تراكم الأزمات.
وقالت ضيفة البرنامج، الإعلامية باتريسا سماحة، رئيسة منتدى الأديان والإنسانية، إن الشعب اللبناني يحارب بدوائه وغذائه، مؤكدة أن الشعب اللبناني ليس بفقير وإنما نهبت مدخراته وأمواله.
وتشير سماحة إلى أن الجمعيات المدنية، اليوم، تقوم بدور الدولة في تأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين وتأمين فرص العمل بقدرات محدودة، وشكرت المغتربين اللبنانيين، الذين يسهموا في دعم وتعزيز المجتمع المدني ومساعدته في عمله.