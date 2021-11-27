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رئيس الإمارات يعتمد "أضخم" مشروع لتطوير التشريعات
رئيس الإمارات يعتمد "أضخم" مشروع لتطوير التشريعات
اعتمد رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أكثر من 40 قانونا لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T19:04+0000
2021-11-27T19:04+0000
الإمارات
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ووصفت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، المشروعات بـ"أضخم" مشروع لتطوير التشريعات.ولفتت إلى أن التغييرات تأتي "بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة".وشملت التعديلات التي اعتمدها رئيس الإمارات تطوير بنية تشريعية تضمن "قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية". وشملت كذلك بحسب الوكالة قوانين تتعلق بـ"حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".وأوضحت الوكالة أن التغييرات التشريعية الجديدة جاءت بعد تنسيق اتحادي محلي، ولفتت إلى أن التغييرات عمل عليها فرق عمل ضمت 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية، على مدار الـ 5 أشهر الماضية، وأشارت إلى أنه تم التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص.
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الإمارات

رئيس الإمارات يعتمد "أضخم" مشروع لتطوير التشريعات

19:04 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / ADAM JANالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / ADAM JAN
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اعتمد رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أكثر من 40 قانونا لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة.
ووصفت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، المشروعات بـ"أضخم" مشروع لتطوير التشريعات.
ولفتت إلى أن التغييرات تأتي "بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة".
وشملت التعديلات التي اعتمدها رئيس الإمارات تطوير بنية تشريعية تضمن "قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية".
وشملت كذلك بحسب الوكالة قوانين تتعلق بـ"حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
وأوضحت الوكالة أن التغييرات التشريعية الجديدة جاءت بعد تنسيق اتحادي محلي، ولفتت إلى أن التغييرات عمل عليها فرق عمل ضمت 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية، على مدار الـ 5 أشهر الماضية، وأشارت إلى أنه تم التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص.
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