https://arabic.sputniknews.com/20211127/رئيس-الطاقة-الذرية-الإيرانية-على-الكيان-الصهيوني-النظر-في-المرآة-قبل-تهديد-إيران-1053324604.html

رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: على الكيان الصهيوني النظر في المرآة قبل تهديد إيران

رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: على الكيان الصهيوني النظر في المرآة قبل تهديد إيران

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، بأن على "الكيان الصهيوني النظر في المرآة ومعرفة حجمه الحقيقي قبل توجيه التهديدات باستهداف... 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T11:37+0000

2021-11-27T11:37+0000

2021-11-27T11:37+0000

إيران

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جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها إسلامي لشبكة المسيرة، قال فيها إن بلاده لم ولن تسعى لحيازة أسلحة نووية وهي تعمل وفق معايير وإطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وشدد إسلامي على أن جميع إجراءات التفتيش التي تمت حتى الآن على المواقع النووية الإيرانية لم يعثر خلالها على أي أثر لانحراف في البرنامج النووي الإيراني.ونفى إسلامي أن يكون اغتيال عالم نووي يمثل ضربة للثورة الإسلامية، بل أن هذا الأمر كان عكسيا ولم يؤدّ لتضعيف البرنامج النووي الإيراني بل أدى لتقوية وتوسعة الأنشطة النووية السلمية.وتحدث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن "أطراف لم تف بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي" ووصفها بأنها "طرفا مدعيا"، مشيرا إلى أن هذا ما يفسّر الأجواء السلبية والإعلامية ضد إيران.وقال إسلامي، أمس الجمعة، إن ‏"محادثات فيينا مع القوى الكبرى في فيينا، والتي ستعقد الأسبوع المقبل، ستكون بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي لعام 2015".‏ومن المقرر أن تستأنف طهران وواشنطن المفاوضات غير المباشرة المتوقفة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي في فيينا، يوم الاثنين المقبل.

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إيران