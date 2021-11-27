تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211127/رئيس-الوزراء-الياباني-لا-يستبعد-إمكانية-توجيه-ضربة-استباقية-لقواعد-العدو-1053317050.html
رئيس الوزراء الياباني لا يستبعد إمكانية توجيه ضربة استباقية لقواعد العدو
رئيس الوزراء الياباني لا يستبعد إمكانية توجيه ضربة استباقية لقواعد العدو
لم يستبعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إمكانية استخدام الضربات الوقائية ضد قواعد العدو كإجراء دفاعي. صرح رئيس الحكومة اليابانية بذلك خلال مراجعة لقوات... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T05:33+0000
2021-11-27T05:33+0000
العالم
اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050341066_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_029ff465a81516a220792c1d6aa12cd4.jpg
وقال رئيس الوزراء "سننظر في جميع الخيارات الضرورية لتعزيز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك القدرة على توجيه ضربة استباقية ضد قواعد العدو".كما تطرق رئيس الحكومة اليابانية إلى قضية كوريا الشمالية، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن بيونغ يانغ تواصل تطوير تقنيات الصواريخ، بما في ذلك ظهور أسلحة تفوق سرعة الصوت فيها. كما أشار كيشيدا إلى أن البلاد تواصل تعزيز قدراتها العسكرية دون الشفافية اللازمة.وقال رئيس الوزراء، إن أهم شيء هو - حماية أراضي وأمن مواطني بلاده، ووعد القيام بكل ما هو ضروري.
اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050341066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9aac3466d3be598c99692306d835fdf1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اليابان

رئيس الوزراء الياباني لا يستبعد إمكانية توجيه ضربة استباقية لقواعد العدو

05:33 GMT 27.11.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
لم يستبعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إمكانية استخدام الضربات الوقائية ضد قواعد العدو كإجراء دفاعي. صرح رئيس الحكومة اليابانية بذلك خلال مراجعة لقوات الدفاع الذاتي البرية للبلاد في معسكر أساكا بحضور وزير الدفاع نوبو كيشي.
وقال رئيس الوزراء "سننظر في جميع الخيارات الضرورية لتعزيز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك القدرة على توجيه ضربة استباقية ضد قواعد العدو".
كما تطرق رئيس الحكومة اليابانية إلى قضية كوريا الشمالية، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن بيونغ يانغ تواصل تطوير تقنيات الصواريخ، بما في ذلك ظهور أسلحة تفوق سرعة الصوت فيها. كما أشار كيشيدا إلى أن البلاد تواصل تعزيز قدراتها العسكرية دون الشفافية اللازمة.
وقال رئيس الوزراء، إن أهم شيء هو - حماية أراضي وأمن مواطني بلاده، ووعد القيام بكل ما هو ضروري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:38 GMTواشنطن تدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا
06:27 GMTالعثور على مومياء غابرة القدم في بيرو
05:57 GMTمنتجات لتقوية أنظمة الدفاع الخمسة في الجسم
05:52 GMTست إصابات بعيارات نارية خلال "الجمعة السوداء" في أمريكا
05:33 GMTرئيس الوزراء الياباني لا يستبعد إمكانية توجيه ضربة استباقية لقواعد العدو
05:23 GMTالصين وروسيا ترفضان بشدة فكرة عقد قمة للديمقراطية لأنها تهدف إلى التفريق بين الدول
05:16 GMTخبراء يتحدثون عن التخزين الصحيح واختيار اليوسفي
05:02 GMTمقتل 3 أشخاص باضطرابات في جزر سليمان
04:50 GMTمن لا يجب أن يأكل البصل
03:23 GMTالسودان… الإفراج عن ساسة سودانيين بعد بدء إضراب عن الطعام
02:34 GMTالحكومة اليمنية: مجاهرة النظام الإيراني بدعم "الحوثيين" تحد صارخ للقرارات الدولية
01:55 GMTمقتل 19 شخصا على الأقل جراء حادث تحطم حافلة وسط المكسيك
01:14 GMTالتحالف العربي: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
00:50 GMTالرئيس الجزائري: من المفروض أن تشارك سوريا في القمة العربية القادمة
00:01 GMTبايدن: سأتحدث على الأرجح مع رئيسي روسيا وأوكرانيا
أمسمقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على حافلة مدرسية بكوسوفو
أمسالتحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ لـ "أنصار الله" في محافظة صعدة
أمسهولندا تفرض إغلاق ليلي بسبب انتشار كورونا
أمسبايدن: على الدول الأخرى مضاهاة "كرم" أمريكا في التبرع باللقاحات
أمسولاية نيويورك تعلن حالة التأهب القصوى بسبب متحور "أوميكرون"