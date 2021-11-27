رئيس الوزراء الياباني لا يستبعد إمكانية توجيه ضربة استباقية لقواعد العدو

وقال رئيس الوزراء "سننظر في جميع الخيارات الضرورية لتعزيز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك القدرة على توجيه ضربة استباقية ضد قواعد العدو".كما تطرق رئيس الحكومة اليابانية إلى قضية كوريا الشمالية، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن بيونغ يانغ تواصل تطوير تقنيات الصواريخ، بما في ذلك ظهور أسلحة تفوق سرعة الصوت فيها. كما أشار كيشيدا إلى أن البلاد تواصل تعزيز قدراتها العسكرية دون الشفافية اللازمة.وقال رئيس الوزراء، إن أهم شيء هو - حماية أراضي وأمن مواطني بلاده، ووعد القيام بكل ما هو ضروري.
لم يستبعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إمكانية استخدام الضربات الوقائية ضد قواعد العدو كإجراء دفاعي. صرح رئيس الحكومة اليابانية بذلك خلال مراجعة لقوات الدفاع الذاتي البرية للبلاد في معسكر أساكا بحضور وزير الدفاع نوبو كيشي.
وقال رئيس الوزراء "سننظر في جميع الخيارات الضرورية لتعزيز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك القدرة على توجيه ضربة استباقية ضد قواعد العدو".
كما تطرق رئيس الحكومة اليابانية إلى قضية كوريا الشمالية، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن بيونغ يانغ تواصل تطوير تقنيات الصواريخ، بما في ذلك ظهور أسلحة تفوق سرعة الصوت فيها. كما أشار كيشيدا إلى أن البلاد تواصل تعزيز قدراتها العسكرية دون الشفافية اللازمة.
وقال رئيس الوزراء، إن أهم شيء هو - حماية أراضي وأمن مواطني بلاده، ووعد القيام بكل ما هو ضروري.