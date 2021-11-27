روسيا تتكهن بتخلي "أوكوس" عن مشروع الغواصة النووية

وأضاف أوليانوف: "نأمل أن تسود الفطرة السليمة على المدى الطويل، وبعد نهاية 18 شهرًا، والتي أخذها المشاركون في الجامعة الأمريكية في كوسوفو لإجراء دراسة إضافية، سوف يتوصلون إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري الحد من تنفيذ مشاريع الغواصات النووية".وأضاف أيضًا إنه "يعتبر أنه من المهم بشكل أساسي أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بإبلاغ مجلس المحافظين بانتظام حول كيفية تطور تفاعل الوكالة مع دول أوكوس".وشدد أوليانوف على أنه "من الضروري ضمان أقصى قدر من الشفافية والمساءلة، للدول الأعضاء الحق في الحصول على صورة كاملة لما يحدث".وأبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب شراكة جديدة تحت مسمى أوكوس.وأعلنت انسحابها من صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع شركة "نافال غروب" الفرنسية.ونصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز "باراكودا، ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر".وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لقضايا عدم الانتشار، جيفري إيبرهارت، في بداية الشهر الجاري، إن "الولايات المتحدة مستعدة للإجابة عن أسئلة روسيا بشأن تحالف "أوكوس" الأسترالي-البريطاني-الأمريكي".
قال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن "موسكو تتوقع أن ترفض الدول المشاركة في "أوكوس" (أستراليا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة) تنفيذ مشروع الغواصات النووية".
وأضاف أوليانوف: "نأمل أن تسود الفطرة السليمة على المدى الطويل، وبعد نهاية 18 شهرًا، والتي أخذها المشاركون في الجامعة الأمريكية في كوسوفو لإجراء دراسة إضافية، سوف يتوصلون إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري الحد من تنفيذ مشاريع الغواصات النووية".
وأضاف أيضًا إنه "يعتبر أنه من المهم بشكل أساسي أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بإبلاغ مجلس المحافظين بانتظام حول كيفية تطور تفاعل الوكالة مع دول أوكوس".
وشدد أوليانوف على أنه "من الضروري ضمان أقصى قدر من الشفافية والمساءلة، للدول الأعضاء الحق في الحصول على صورة كاملة لما يحدث".
وأبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب شراكة جديدة تحت مسمى أوكوس.
🔴LIVE: Joint Press-Conference by Amb. M. Ulyanov & Amb. Wang Qun on ‘AUKUS & Related Nonproliferation Issues’⤵️