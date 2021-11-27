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https://arabic.sputniknews.com/20211127/شاومي-تكشف-موعد-إطلاق-أقوى-هاتف-ذكي-بمعالج-ثوريفيديو-1053321831.html
"شاومي" تكشف موعد إطلاق أقوى هاتف ذكي بمعالج ثوري...فيديو
"شاومي" تكشف موعد إطلاق أقوى هاتف ذكي بمعالج ثوري...فيديو
تعرض شركة "شاومي" الصينية هاتفها الذكي الرائد الجديد "شاومي 12" قبل نهاية هذا العام. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T09:32+0000
2021-11-27T09:32+0000
شاومي
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وتعتزم الشركة الصينية تقديم "شاومي12"، في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.إلى جانب الإصدار المذكور، تظهر خيارات نسخ متعددة منه مثل "شاومي 12 إكس" أيضًا في السوق، وهو نوع من المنافسة لجهاز "أيفون ميني"، وهو هاتف ذكي صغير يتميز بخصائص متطورة، حسب موقع "ماي دايفرز".ومن المتوقع أن يحتوي هاتف "شاومي12" على شاشة منحنية مع فتحة مركزية لكاميرا السيلفي، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة "2 كي"، ومكبرات صوت استريو ووحدة كاميرا بثلاثة مستشعرات، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل من إنتاج سامسونغ أو سوني.ويتميز الهاتف الذكي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.وتعتبر الميزة الرئيسية هي المعالج المقدم من شركة كوالكوم، حيث يمكن أن يصبح الجهاز الأول في العالم باحتوائه على معالج "سناب دراغون 8 جين 1".وعلى الرغم من أن الجهاز سيقدم في ديسمبر، إلا أنه لن يطرح في الأسواق قبل الربع الأول من عام 2022.
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"شاومي" تكشف موعد إطلاق أقوى هاتف ذكي بمعالج ثوري...فيديو

09:32 GMT 27.11.2021
© AP Photo / Andy Wongأحد متاجر شركة "شاومي" الصينية
أحد متاجر شركة شاومي الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Andy Wong
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تعرض شركة "شاومي" الصينية هاتفها الذكي الرائد الجديد "شاومي 12" قبل نهاية هذا العام.
وتعتزم الشركة الصينية تقديم "شاومي12"، في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
إلى جانب الإصدار المذكور، تظهر خيارات نسخ متعددة منه مثل "شاومي 12 إكس" أيضًا في السوق، وهو نوع من المنافسة لجهاز "أيفون ميني"، وهو هاتف ذكي صغير يتميز بخصائص متطورة، حسب موقع "ماي دايفرز".
ومن المتوقع أن يحتوي هاتف "شاومي12" على شاشة منحنية مع فتحة مركزية لكاميرا السيلفي، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة "2 كي"، ومكبرات صوت استريو ووحدة كاميرا بثلاثة مستشعرات، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل من إنتاج سامسونغ أو سوني.
ويتميز الهاتف الذكي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.
وتعتبر الميزة الرئيسية هي المعالج المقدم من شركة كوالكوم، حيث يمكن أن يصبح الجهاز الأول في العالم باحتوائه على معالج "سناب دراغون 8 جين 1".
وعلى الرغم من أن الجهاز سيقدم في ديسمبر، إلا أنه لن يطرح في الأسواق قبل الربع الأول من عام 2022.
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