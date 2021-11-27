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طاقم طائرة أمريكية يبلغ عن سيدة ترضع حيوانها الأليف
طاقم طائرة أمريكية يبلغ عن سيدة ترضع حيوانها الأليف
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على إثر انتشار رسالة شكوى كتبها طيار، كشف فيها أن امرأة كانت ترضع قطتها على متن رحلة جوية إلى أتلانتا الأمريكية. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T07:00+0000
2021-11-27T07:00+0000
قطط
رضاعة طبيعية
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وورد أن المرأة رفضت التوقف على الرغم من النداءات الموجهة من قبل الموظفين.اندهش الركاب على متن رحلة دلتا الجوية "دب إل 1360" المتجهة إلى أتلانتا حينما لاحظوا أن سيدة على متن الطائرة كانت ترضع قطتها بعيدًا جدًا عن مقعدها حسبما نشرته صحيفة "ذا سن".ورفضت المرأة إعادة حيوانها الأليف إلى قفص النقل، حيث طلب الطيار من طاقم دلتا "ريد كوت" مقابلة المسافرة بعد الهبوط لتوبيخها وزجرها.وأرسل الطيار رسالة من نظام إشعارات العناوين والاتصالات الخاصة بالطائرة، وجاء فيها ما يلي: "يرجى من طاقم ريد كوت مقابلة الراكبة ذات رقم المقعد "أيه 13" حيث أنها كانت ترضع قطة، ورفضت أن تعيدها إلى المقعد عند طلب ذلك من قبل مضيفة الطيران".وشهدت شركة الطيران الأمريكية زيادة بنسبة 84 % في حوادث "الدعم العاطفي للحيوانات" في السنوات الأخيرة، مما أجبرها على تشديد اللوائح.ولكن، على عكس هذه الحالة، عادة ما يكون الحيوان هو الذي يمارس سلوكًا خارجًا عن المألوف وليس صاحبه.وتنص القواعد على أنه يُسمح للركاب بإحضار كلابهم وقططهم الصغيرة إلى المقصورة، ولكن يجب أن يظلوا في حقيبة سفر أسفل المقعد الأمامي طوال الرحلة.
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قطط, رضاعة طبيعية

طاقم طائرة أمريكية يبلغ عن سيدة ترضع حيوانها الأليف

07:00 GMT 27.11.2021
CC0 / pixabay / قطة
قطة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
CC0 / pixabay /
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على إثر انتشار رسالة شكوى كتبها طيار، كشف فيها أن امرأة كانت ترضع قطتها على متن رحلة جوية إلى أتلانتا الأمريكية.
وورد أن المرأة رفضت التوقف على الرغم من النداءات الموجهة من قبل الموظفين.
اندهش الركاب على متن رحلة دلتا الجوية "دب إل 1360" المتجهة إلى أتلانتا حينما لاحظوا أن سيدة على متن الطائرة كانت ترضع قطتها بعيدًا جدًا عن مقعدها حسبما نشرته صحيفة "ذا سن".
ورفضت المرأة إعادة حيوانها الأليف إلى قفص النقل، حيث طلب الطيار من طاقم دلتا "ريد كوت" مقابلة المسافرة بعد الهبوط لتوبيخها وزجرها.
وأرسل الطيار رسالة من نظام إشعارات العناوين والاتصالات الخاصة بالطائرة، وجاء فيها ما يلي: "يرجى من طاقم ريد كوت مقابلة الراكبة ذات رقم المقعد "أيه 13" حيث أنها كانت ترضع قطة، ورفضت أن تعيدها إلى المقعد عند طلب ذلك من قبل مضيفة الطيران".
وشهدت شركة الطيران الأمريكية زيادة بنسبة 84 % في حوادث "الدعم العاطفي للحيوانات" في السنوات الأخيرة، مما أجبرها على تشديد اللوائح.
ولكن، على عكس هذه الحالة، عادة ما يكون الحيوان هو الذي يمارس سلوكًا خارجًا عن المألوف وليس صاحبه.
وتنص القواعد على أنه يُسمح للركاب بإحضار كلابهم وقططهم الصغيرة إلى المقصورة، ولكن يجب أن يظلوا في حقيبة سفر أسفل المقعد الأمامي طوال الرحلة.
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