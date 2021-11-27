ليبيا والمغرب يتفقان على تسهيل التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية

وبحسب وزارة الخارجية الليبية، تضمن محضر الاجتماع الأول تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة والتأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ونقل المحكومين والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في دورتها الأولى التي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.وجرى خلال الاجتماعات مناقشة ودراسة العديد من المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلدين في مختلف المجالات.
اجتمعت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط، ووقعت محضرا يتضمن تسهيل الحصول على التأشيرة للطلاب والمستثمرين من البلدين وتسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين .
وبحسب وزارة الخارجية الليبية، تضمن محضر الاجتماع الأول تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة والتأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ونقل المحكومين والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في دورتها الأولى التي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة ودراسة العديد من المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلدين في مختلف المجالات.