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ليبيا والمغرب يتفقان على تسهيل التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية
ليبيا والمغرب يتفقان على تسهيل التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية
اجتمعت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط، ووقعت محضرا يتضمن تسهيل الحصول على التأشيرة للطلاب والمستثمرين من البلدين وتسهيل استئناف الرحلات... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T15:02+0000
2021-11-27T15:02+0000
العالم العربي
ليبيا
أخبار المغرب اليوم
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وبحسب وزارة الخارجية الليبية، تضمن محضر الاجتماع الأول تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة والتأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ونقل المحكومين والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في دورتها الأولى التي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.وجرى خلال الاجتماعات مناقشة ودراسة العديد من المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلدين في مختلف المجالات.
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العالم العربي, ليبيا, أخبار المغرب اليوم

ليبيا والمغرب يتفقان على تسهيل التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية

15:02 GMT 27.11.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLALينتظر السياح إعادتهم إلى بلدانهم حيث علق المغرب رحلاته إلى الدول الأوروبية بسبب مخاوف من فيروس التاجي (COVID-19) في مطار مراكش في المغرب
ينتظر السياح إعادتهم إلى بلدانهم حيث علق المغرب رحلاته إلى الدول الأوروبية بسبب مخاوف من فيروس التاجي (COVID-19) في مطار مراكش في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
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اجتمعت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط، ووقعت محضرا يتضمن تسهيل الحصول على التأشيرة للطلاب والمستثمرين من البلدين وتسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين .
وبحسب وزارة الخارجية الليبية، تضمن محضر الاجتماع الأول تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة والتأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ونقل المحكومين والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في دورتها الأولى التي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة ودراسة العديد من المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلدين في مختلف المجالات.
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