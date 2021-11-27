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https://arabic.sputniknews.com/20211127/مقتل-19-شخصا-على-الأقل-جراء-حادث-تحطم-حافلة-وسط-المكسيك-1053315888.html
مقتل 19 شخصا على الأقل جراء حادث تحطم حافلة وسط المكسيك
مقتل 19 شخصا على الأقل جراء حادث تحطم حافلة وسط المكسيك
لقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، في حادث تحطم حافلة كانت تقل زائرين إلى موقع ديني في وسط المكسيك. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T01:55+0000
2021-11-27T01:55+0000
المكسيك
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب السلطات المكسيكية وقع الحادث في بلدة خوكيسينخو إلى الجنوب الغربي من مكسيكو سيتي، حيث اصطدمت الحافلة بمنزل.وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مكابح الحافلة التي كانت في طريقها إلى مزار ديني محلي في ولاية المكسيك تعطلت. ولم تكشف سلطات الولاية عن الأسباب المحتملة للحادث، وفق رويترز.وقال الصليب الأحمر بالولاية إن عشر سيارات إسعاف هرعت إلى المنطقة.
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المكسيك

مقتل 19 شخصا على الأقل جراء حادث تحطم حافلة وسط المكسيك

01:55 GMT 27.11.2021
© REUTERS / Luis Cortesانهيار جسر المترو في مكسيكو سيتي، المكسيك 3 مايو 2021
انهيار جسر المترو في مكسيكو سيتي، المكسيك 3 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Luis Cortes
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لقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، في حادث تحطم حافلة كانت تقل زائرين إلى موقع ديني في وسط المكسيك.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب السلطات المكسيكية وقع الحادث في بلدة خوكيسينخو إلى الجنوب الغربي من مكسيكو سيتي، حيث اصطدمت الحافلة بمنزل.
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وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مكابح الحافلة التي كانت في طريقها إلى مزار ديني محلي في ولاية المكسيك تعطلت. ولم تكشف سلطات الولاية عن الأسباب المحتملة للحادث، وفق رويترز.
وقال الصليب الأحمر بالولاية إن عشر سيارات إسعاف هرعت إلى المنطقة.
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