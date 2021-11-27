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https://arabic.sputniknews.com/20211127/مقتل-3-أشخاص-باضطرابات-في-جزر-سليمان-1053316414.html
مقتل 3 أشخاص باضطرابات في جزر سليمان
مقتل 3 أشخاص باضطرابات في جزر سليمان
أعلنت الشرطة فى جزر سليمان، فجر السبت، عن مقتل 3 أشخاص في العاصمة هونيارا جراء الاضطرابات التي تشهدها الدولة الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T05:02+0000
2021-11-27T05:02+0000
جزر سليمان
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة المحلية، قولها إنها عثرت على جثث 3 أشخاص متفحمة داخل غرفتين في مبنى متجر محترق في الحي الصيني في هونيارا مساء الجمعة.وهذه الحالة هي الأولى لسقوط قتلى التي يبلغ عنها في ظل أعمال الشغب التي تشهدها جزر سليمان منذ 24 نوفمبر بعد إعلان السلطات عن قرار لإقامة علاقات أوثق مع الحكومة الصينية بعد سنوات من التركيز على التعاون مع تايوان.واندلعت اضطرابات واسعة في جزيرة مالايتا التي قدمت منها مجموعات كبيرة من المحتجين إلى هونيارا، بينما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده سترسل قوات من الشرطة والجيش لمساعدة السلطات المحلية في بسط الاستقرار والأمن.
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جزر سليمان

مقتل 3 أشخاص باضطرابات في جزر سليمان

05:02 GMT 27.11.2021
© AP Photo / Sagar Meghaniشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Sagar Meghani
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أعلنت الشرطة فى جزر سليمان، فجر السبت، عن مقتل 3 أشخاص في العاصمة هونيارا جراء الاضطرابات التي تشهدها الدولة الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة المحلية، قولها إنها عثرت على جثث 3 أشخاص متفحمة داخل غرفتين في مبنى متجر محترق في الحي الصيني في هونيارا مساء الجمعة.
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وهذه الحالة هي الأولى لسقوط قتلى التي يبلغ عنها في ظل أعمال الشغب التي تشهدها جزر سليمان منذ 24 نوفمبر بعد إعلان السلطات عن قرار لإقامة علاقات أوثق مع الحكومة الصينية بعد سنوات من التركيز على التعاون مع تايوان.
واندلعت اضطرابات واسعة في جزيرة مالايتا التي قدمت منها مجموعات كبيرة من المحتجين إلى هونيارا، بينما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده سترسل قوات من الشرطة والجيش لمساعدة السلطات المحلية في بسط الاستقرار والأمن.
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