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ملك إسبانيا يلتقي رئيسة مجلس النواب البحريني
ملك إسبانيا يلتقي رئيسة مجلس النواب البحريني
التقى ملك إسبانيا، فيليب السادس، رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبد الله زينل، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T12:18+0000
2021-11-27T12:18+0000
البحرين
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وذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية أن أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي تنعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، وخلالها التقى الملك فيليب السادس بعدد من رؤساء البرلمانات المشاركة في حفل انطلاق أعمال الجمعية.من جانبها، أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني بالعلاقات البحرينية الإسبانية، مؤكدة أنها تشهد تطورا وتقدما مشهودا في المجالات كافة.وأكدت زينل حرص السلطة التشريعية في بلادها على تعزيز العلاقات البرلمانية مع إسبانيا، بما يصب في النهوض بالعمل التشريعي، والدفع بمزيد من الشراكة الفاعلة بين البلدين الصديقين.وانطلقت أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، أمس الجمعة، وتستمر خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في العاصمة الإسبانية.يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو أكبر منظمة برلمانية عالمية، أنشئت عام 1889، وتهدف إلى تشجيع الحكم الديمقراطي، من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي.
البحرين
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البحرين

ملك إسبانيا يلتقي رئيسة مجلس النواب البحريني

12:18 GMT 27.11.2021
© REUTERS / HANDOUTملك إسبانيا فيليب السادس
ملك إسبانيا فيليب السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
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التقى ملك إسبانيا، فيليب السادس، رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبد الله زينل، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي.
وذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية أن أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي تنعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، وخلالها التقى الملك فيليب السادس بعدد من رؤساء البرلمانات المشاركة في حفل انطلاق أعمال الجمعية.
من جانبها، أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني بالعلاقات البحرينية الإسبانية، مؤكدة أنها تشهد تطورا وتقدما مشهودا في المجالات كافة.
وأكدت زينل حرص السلطة التشريعية في بلادها على تعزيز العلاقات البرلمانية مع إسبانيا، بما يصب في النهوض بالعمل التشريعي، والدفع بمزيد من الشراكة الفاعلة بين البلدين الصديقين.
وانطلقت أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، أمس الجمعة، وتستمر خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في العاصمة الإسبانية.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو أكبر منظمة برلمانية عالمية، أنشئت عام 1889، وتهدف إلى تشجيع الحكم الديمقراطي، من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي.
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