من لا يجب أن يأكل البصل

وقالت تيخوميروفا: "البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم. والبصل مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى. فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة".وأضافت أنه يجب تناول البصل بحذر للمصابين بقرحة المعدة والاثني عشر.
أخبرت الطبيبة وخبيرة التغذية ماريا تيخوميروفا وكالة "سبوتنيك"عن الخصائص المفيدة للبصل وحذرت من الأمراض التي لا يجب أكله فيها.
وقالت تيخوميروفا: "البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم. والبصل مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى. فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة".
قالت خبيرة التغذية "الكيرسيتين المضاد للأكسدة في الخضار مفيد للسرطان والحساسية. بالإضافة إلى ذلك، يحسن البصل جودة الحيوانات المنوية".
وأضافت أنه يجب تناول البصل بحذر للمصابين بقرحة المعدة والاثني عشر.