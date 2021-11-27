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https://arabic.sputniknews.com/20211127/من-لا-يجب-أن-يأكل-البصل-1053316648.html
من لا يجب أن يأكل البصل
من لا يجب أن يأكل البصل
أخبرت الطبيبة وخبيرة التغذية ماريا تيخوميروفا وكالة "سبوتنيك"عن الخصائص المفيدة للبصل وحذرت من الأمراض التي لا يجب أكله فيها. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T04:50+0000
2021-11-27T04:50+0000
مجتمع
صحة
بصل
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وقالت تيخوميروفا: "البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم. والبصل مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى. فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة".وأضافت أنه يجب تناول البصل بحذر للمصابين بقرحة المعدة والاثني عشر.
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مجتمع, صحة, بصل

من لا يجب أن يأكل البصل

04:50 GMT 27.11.2021
CC0 / pixabay / بصل أحمر وخضار
بصل أحمر وخضار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
CC0 / pixabay /
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أخبرت الطبيبة وخبيرة التغذية ماريا تيخوميروفا وكالة "سبوتنيك"عن الخصائص المفيدة للبصل وحذرت من الأمراض التي لا يجب أكله فيها.
وقالت تيخوميروفا: "البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم. والبصل مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى. فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة".
قالت خبيرة التغذية "الكيرسيتين المضاد للأكسدة في الخضار مفيد للسرطان والحساسية. بالإضافة إلى ذلك، يحسن البصل جودة الحيوانات المنوية".
وأضافت أنه يجب تناول البصل بحذر للمصابين بقرحة المعدة والاثني عشر.
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