إسرائيل تخلي قاعدة عسكرية في إيلات لأغراض ترفيهية
© REUTERS / AMIR COHENقوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021
ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها قررت إخلاء قاعدة عسكرية في مدينة إيلات لأغراض سياحية وترفيهية.
ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت من خلالها توقيع اتفاقية مع سلطة الأراضي الإسرائيلية وإدارة التخطيط ووزارة المالية تقضي بإخلاء القاعدة البحرية في مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر.
משרד הביטחון חתם על הסכם לפינוי שטחים מבסיס חיל-הים באילת >>>https://t.co/W01pj1VCme— ערוץ 20 (@Now14Israel) November 28, 2021
وأفاد المدير العام للوزارة، أمير إيشيل، بأن الاتفاقية الجديدة ستعمل على تحسين كبير في البنية التحتية للجزء المتبقي من القاعدة العسكرية البحرية، وهو ما يعني تمكين البحرية الإسرائيلية من الاستعداد، بشكل أفضل، لأي تحديات مستقبلية في منطقة خليج إيلات والبحر الأحمر.
وأوضحت القناة العبرية الـ20، أن القاعدة البحرية التي سيتم إخلاء جزء كبير منها، تقع عند المدخل الجنوبي لمدينة إيلات، على الشريط الساحلي، على جانبي الطريق السريع 90، حيث يفترض تقليص مساحة القاعدة العسكرية الإسرائيلية إلى 52 دونما فقط بمنطقة الميناء البحري.
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר אשל, חתם היום על הסכם עם רשות מקרקעי ישראל, מינהל התכנון ומשרד האוצר, לפינוי בסיס חיל הים באילת (זיס). אשל: "ההסכם יאפשר גם שיפור מהותי של תשתיות הבסיס הצבאי שייוותר, ובכך יאפשר לחיל הים להיערך טוב יותר למול אתגרים בזירת מפרץ אילת והים האדום". pic.twitter.com/ieDJNNk9GG— משרד הביטחון (@MoDIsrael) November 28, 2021
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه سيتم إخلاء القاعدة العسكرية على 4 مراحل، من خلال فترة زمنية تتراوح بين عام ونصف العام، على أن يتم تدشين قاعدة عسكرية بحرية جديدة، تتماشى مع احتياجات البحرية الإسرائيلية لعقود مقبلة.
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية قررت تدشين حوالي 400 وحدة سكنية وما يزيد عن 600 غرفة فندقية، في المنطقة التي سيتم إخلاؤها من القاعدة العسكرية، فضلا عن إقامة مناطق سياحية وتجارية أخرى، ما يعني تطوير وتحديث مدينة إيلات التي تقع على ساحل البحر الأحمر.