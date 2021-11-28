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إسرائيل تخلي قاعدة عسكرية في إيلات لأغراض ترفيهية
إسرائيل تخلي قاعدة عسكرية في إيلات لأغراض ترفيهية
ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها قررت إخلاء قاعدة عسكرية في مدينة إيلات لأغراض سياحية وترفيهية. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:52+0000
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إسرائيل
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ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت من خلالها توقيع اتفاقية مع سلطة الأراضي الإسرائيلية وإدارة التخطيط ووزارة المالية تقضي بإخلاء القاعدة البحرية في مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر.وأفاد المدير العام للوزارة، أمير إيشيل، بأن الاتفاقية الجديدة ستعمل على تحسين كبير في البنية التحتية للجزء المتبقي من القاعدة العسكرية البحرية، وهو ما يعني تمكين البحرية الإسرائيلية من الاستعداد، بشكل أفضل، لأي تحديات مستقبلية في منطقة خليج إيلات والبحر الأحمر.وأوضحت القناة العبرية الـ20، أن القاعدة البحرية التي سيتم إخلاء جزء كبير منها، تقع عند المدخل الجنوبي لمدينة إيلات، على الشريط الساحلي، على جانبي الطريق السريع 90، حيث يفترض تقليص مساحة القاعدة العسكرية الإسرائيلية إلى 52 دونما فقط بمنطقة الميناء البحري.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه سيتم إخلاء القاعدة العسكرية على 4 مراحل، من خلال فترة زمنية تتراوح بين عام ونصف العام، على أن يتم تدشين قاعدة عسكرية بحرية جديدة، تتماشى مع احتياجات البحرية الإسرائيلية لعقود مقبلة.وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية قررت تدشين حوالي 400 وحدة سكنية وما يزيد عن 600 غرفة فندقية، في المنطقة التي سيتم إخلاؤها من القاعدة العسكرية، فضلا عن إقامة مناطق سياحية وتجارية أخرى، ما يعني تطوير وتحديث مدينة إيلات التي تقع على ساحل البحر الأحمر.
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إسرائيل

إسرائيل تخلي قاعدة عسكرية في إيلات لأغراض ترفيهية

12:52 GMT 28.11.2021
© REUTERS / AMIR COHENقوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021
قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
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ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها قررت إخلاء قاعدة عسكرية في مدينة إيلات لأغراض سياحية وترفيهية.
ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت من خلالها توقيع اتفاقية مع سلطة الأراضي الإسرائيلية وإدارة التخطيط ووزارة المالية تقضي بإخلاء القاعدة البحرية في مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر.
وأفاد المدير العام للوزارة، أمير إيشيل، بأن الاتفاقية الجديدة ستعمل على تحسين كبير في البنية التحتية للجزء المتبقي من القاعدة العسكرية البحرية، وهو ما يعني تمكين البحرية الإسرائيلية من الاستعداد، بشكل أفضل، لأي تحديات مستقبلية في منطقة خليج إيلات والبحر الأحمر.
وأوضحت القناة العبرية الـ20، أن القاعدة البحرية التي سيتم إخلاء جزء كبير منها، تقع عند المدخل الجنوبي لمدينة إيلات، على الشريط الساحلي، على جانبي الطريق السريع 90، حيث يفترض تقليص مساحة القاعدة العسكرية الإسرائيلية إلى 52 دونما فقط بمنطقة الميناء البحري.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه سيتم إخلاء القاعدة العسكرية على 4 مراحل، من خلال فترة زمنية تتراوح بين عام ونصف العام، على أن يتم تدشين قاعدة عسكرية بحرية جديدة، تتماشى مع احتياجات البحرية الإسرائيلية لعقود مقبلة.
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية قررت تدشين حوالي 400 وحدة سكنية وما يزيد عن 600 غرفة فندقية، في المنطقة التي سيتم إخلاؤها من القاعدة العسكرية، فضلا عن إقامة مناطق سياحية وتجارية أخرى، ما يعني تطوير وتحديث مدينة إيلات التي تقع على ساحل البحر الأحمر.
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