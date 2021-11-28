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البيئة المصرية تعلن انخفاض مستوى جودة الهواء
البيئة المصرية تعلن انخفاض مستوى جودة الهواء
أعلنت وزارة البيئة، في مصر، انخفاض انخفاض مستوى جودة الهواء بدءاً من صباح اليوم. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T20:59+0000
2021-11-28T20:59+0000
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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال يومي 28 و 29 نوفمبر، أكد على أنه تم رصد انخفاض في مستوى جودة الهواء بدءاً من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والذى تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.ولفت البيان إلى أن هذه النتيجة جاءت استناداً إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.وأكد البيان أن منظومة الإنذار المبكر أشارت إلى أن "العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 28 و 29 نوفمبر الجارى".وأضاف البيان أن ذلك يأتي "نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة".
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أخبار مصر الآن

البيئة المصرية تعلن انخفاض مستوى جودة الهواء

20:59 GMT 28.11.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyنهر النيل في القاهرة
نهر النيل في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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أعلنت وزارة البيئة، في مصر، انخفاض انخفاض مستوى جودة الهواء بدءاً من صباح اليوم.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال يومي 28 و 29 نوفمبر، أكد على أنه تم رصد انخفاض في مستوى جودة الهواء بدءاً من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والذى تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.
ولفت البيان إلى أن هذه النتيجة جاءت استناداً إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.
وأكد البيان أن منظومة الإنذار المبكر أشارت إلى أن "العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 28 و 29 نوفمبر الجارى".
وأضاف البيان أن ذلك يأتي "نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة".
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