https://arabic.sputniknews.com/20211128/الريال-اليمني-يهبط-لأدنى-مستوى-في-تاريخه-مقابل-الدولار-1053342865.html

الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى في تاريخه مقابل الدولار

الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى في تاريخه مقابل الدولار

قال صيارفة ومتعاملون، يوم السبت، إن سعر صرف العملة اليمنية واصل هبوطه الحاد ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار وللمرة الأولى في تاريخه، وسط حالة من... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T01:44+0000

2021-11-28T01:44+0000

2021-11-28T01:45+0000

أخبار اليمن الأن

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وذكر صرافون في عدن، أن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن، في السوق السوداء الموازية مساء يوم السبت تخطى عتبة 1581 ريالا للشراء، و1595 ريالا للبيع، لتنخفض قيمة الريال لأدنى مستوى على الإطلاق، مقابل حوالي 1200 ريال المسجل في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لرويترز.وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخه، ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.وقال أحد الصيارفة بعدن، بينما لا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد ثابتة عند 600 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.وهناك بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتحرير سعر صرف الريال وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد وقتها من البنك المركزي عند 250 ريالاً.وتسبب هبوط سريع للعملة في زيادات حادة بصورة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد.وقالت مصادر محلية وسكان، إن احتجاجات شعبية غاضبة جرت بمدينة تعز وسط اليمن يوم السبت تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.وذكرت المصادر أن،وقال مراقبون ومحللون اقتصاديون، إن تسارع هبوط قيمة العملة المحلية في اليمن، جاء مع قرار البنك المركزي اليمني في عدن مساء يوم الخميس، بالسماح لنحو 63 شركة صرافة في عدن بمعاودة مزاولة نشاطها المصرفي بعد استكمال الإجراءات لدى البنك، من بين 85 شركة صرافة أوقفها البنك المركزي الشهر الماضي في محاولة للحد من عمليات المضاربة بالعملة وكبح انهيار قيمة الريال.كما يأتي استمرار هبوط قيمة الريال بشكل متسارع، رغم تدخلات بدأها البنك المركزي اليمني قبل أسبوعين، من خلال طرح مزادات أسبوعية لبيع ما تبقى لديه من الاحتياطيات النقدية الأجنبية المتناقصة، قائلا إنه يريد مواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد وزيادة السيولة لدى البنوك لتخفيف ضغوط سعر الصرف، في محاولة لدعم العملة المنهارة مقابل الدولار ومعالجة التضخم.

https://arabic.sputniknews.com/20211027/لماذا-فشل-البنك-المركزي-اليمني-في-وقف-انهيار-العملة-الوطنية؟-1050551572.html

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