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السعودية تصحح معلومات "خاطئة" بشأن قرار وقف العمالة المنزلية الفلبينية
السعودية تصحح معلومات "خاطئة" بشأن قرار وقف العمالة المنزلية الفلبينية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية، قرارها بشأن التعليق المؤقت لطلبات استقدام عمالة منزلية فلبينية جديدة إلى المملكة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T21:48+0000
2021-11-28T21:48+0000
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ونفت الوزارة، في بيان لها، نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، أن يكون هذا الإيقاف المؤقت للعمال المنزلية الفلبينية خلاف بين عاملات من الجنسية الفلبينية وأحد المواطنين.وأشارت إلى أن الخلاف الذي ربط البعض بينه وبين القرار، تمت معالجته في وقته وإعادة العمالة بناءً على رغبتها إلى الفلبين بالتنسيق مع سفارة جمهورية الفلبين في الرياض.وشددت الوزارة السعودية على حرصها على كل ما من شأنه ضمان حقوق العاملين بكل جنسياتهم.وأكدت أنها تعمل وفق القنوات الرسمية مع نظرائها في الفلبين لبحث ما نُشر حول التعليق المؤقت لإرسال العمالة المنزلية.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار المرأة السعودية

السعودية تصحح معلومات "خاطئة" بشأن قرار وقف العمالة المنزلية الفلبينية

21:48 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية، قرارها بشأن التعليق المؤقت لطلبات استقدام عمالة منزلية فلبينية جديدة إلى المملكة.
ونفت الوزارة، في بيان لها، نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، أن يكون هذا الإيقاف المؤقت للعمال المنزلية الفلبينية خلاف بين عاملات من الجنسية الفلبينية وأحد المواطنين.
وأشارت إلى أن الخلاف الذي ربط البعض بينه وبين القرار، تمت معالجته في وقته وإعادة العمالة بناءً على رغبتها إلى الفلبين بالتنسيق مع سفارة جمهورية الفلبين في الرياض.
وشددت الوزارة السعودية على حرصها على كل ما من شأنه ضمان حقوق العاملين بكل جنسياتهم.
وأكدت أنها تعمل وفق القنوات الرسمية مع نظرائها في الفلبين لبحث ما نُشر حول التعليق المؤقت لإرسال العمالة المنزلية.
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