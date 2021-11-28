السفير الروسي لدى بريطانيا: احتمال التصعيد العسكري بين روسيا والغرب قائم ويجب منع تطوره

وجاءت تصريحات السفير الروسي خلال مقابلة مع "راديو تايمز" البريطاني، قال خلالها: "نعم، هناك خطر نشوب حرب بسبب سوء التقدير على حدودنا الشرقية، وهذا هو آخر شيء نريده ويجب منع هذا النوع من التصعيد إذا حدث".وأضاف كيلين: "في الوقت نفسه، المخاطر ليست بنفس خطورة الحرب الباردة، فقد أعربت روسيا لشركائها الغربيين عن مقترحات ملموسة بشأن الخط العسكري، وكيف يمكن تحقيق ذلك". وتابع كيلين قائلا: كما شدد السفير الروسي على أن بلاده لا تخطط لغزو عسكري لأوكرانيا، وهذا ما أكدته السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا، مشيرا في الوقت نفسه إلى ارتفاع مخاطر نشوب حرب حاليًا في أوكرانيا بسبب عدم الاستقرار على خط التماس في دونباس. وردا على سؤال حول رد محتمل من روسيا إذا تحركت قوات الناتو باتجاه حدود أوكرانيا مع روسيا، قال كيلين: "سيكون هذا تصعيدًا آخر، يجب أن نكون مستعدين لذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نفهم الهدف وما الغرض منه".
كشف السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أن التصعيد العسكري بين روسيا والغرب على الحدود الشرقية احتمال قائم ويجب منع تطوره.
وجاءت تصريحات السفير الروسي خلال مقابلة مع "راديو تايمز" البريطاني، قال خلالها: "نعم، هناك خطر نشوب حرب بسبب سوء التقدير على حدودنا الشرقية، وهذا هو آخر شيء نريده ويجب منع هذا النوع من التصعيد إذا حدث".
وأضاف كيلين: "في الوقت نفسه، المخاطر ليست بنفس خطورة الحرب الباردة، فقد أعربت روسيا لشركائها الغربيين عن مقترحات ملموسة بشأن الخط العسكري، وكيف يمكن تحقيق ذلك".
وتابع كيلين قائلا:
"المفاوضات يجب أن تستمر، نحن بحاجة إلى وقف التصعيد. هناك مقترحات من جانبنا، لكن يجب تحليلها وتقديم إجابة. للأسف، لم نتلق أي رد".
كما شدد السفير الروسي على أن بلاده لا تخطط لغزو عسكري لأوكرانيا، وهذا ما أكدته السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا، مشيرا في الوقت نفسه إلى ارتفاع مخاطر نشوب حرب حاليًا في أوكرانيا بسبب عدم الاستقرار على خط التماس في دونباس.
وردا على سؤال حول رد محتمل من روسيا إذا تحركت قوات الناتو باتجاه حدود أوكرانيا مع روسيا، قال كيلين: "سيكون هذا تصعيدًا آخر، يجب أن نكون مستعدين لذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نفهم الهدف وما الغرض منه".