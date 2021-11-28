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https://arabic.sputniknews.com/20211128/الصحة-العالمية-تصدر-توضيحا-بخصوص-المتحور-أوميكرون--1053372133.html
الصحة العالمية تصدر توضيحا بخصوص المتحور "أوميكرون"
الصحة العالمية تصدر توضيحا بخصوص المتحور "أوميكرون"
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T19:12+0000
2021-11-28T19:12+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
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وأضافت المنظمة: "البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب أفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحور أوميكرون".ومع ذلك، أكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور، وفقا لـ "رويترز".وأوضحت المنظمة أنها تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمل للمتحور على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات.وقالت: "ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى".وأضافت: "الإصابات الأولية المسجلة في دراسات جامعية تفيد بأن إصابة الأفراد الأصغر سنا بالمرض تميل إلى الاعتدال أكثر، لكن فهم مستوى شدة متغير أوميكرون سيستغرق أياما أو عدة أسابيع".
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العالم, منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدر توضيحا بخصوص المتحور "أوميكرون"

19:12 GMT 28.11.2021
© Sputnik . Nikolay Protopopovمختبر علمي تابع لأكاديمية قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية
مختبر علمي تابع لأكاديمية قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik . Nikolay Protopopov
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.
وأضافت المنظمة: "البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب أفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحور أوميكرون".

ومع ذلك، أكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور، وفقا لـ "رويترز".

وأوضحت المنظمة أنها تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمل للمتحور على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات.

وقالت: "ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى".

وأضافت: "الإصابات الأولية المسجلة في دراسات جامعية تفيد بأن إصابة الأفراد الأصغر سنا بالمرض تميل إلى الاعتدال أكثر، لكن فهم مستوى شدة متغير أوميكرون سيستغرق أياما أو عدة أسابيع".
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