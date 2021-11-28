باقري: إيران لا تخضع للتهديد العسكري أو الحظر

موسكو - سبوتنيك. وأوضح باقري: "إن بلاده لا تخضع للتهديد العسكري أو الحظر"، وأضاف: "الغرب لا يسعى لاتفاق بل للحصول على امتيازات من طهران".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده لا تعطل مسار التعاون مع دول المنطقة.جاء ذلك في كلمة لرئيسي، أمام قمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" المنعقدة في تركمانستان، أوضح خلالها إن "العقوبات الأمريكية القاسية على إيران لا تتسبب في أدنى تعطيل لسياسات إيران التفاعلية والتعاونية مع دول المنطقة".يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، هي منظمة دولية تضم في عضويتها 10 دول هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان، وتهدف إلى التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري.
قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، اليوم الأحد، إن بلاده لا تخضع للتهديد العسكري أو الحظر، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح باقري: "إن بلاده لا تخضع للتهديد العسكري أو الحظر"، وأضاف: "الغرب لا يسعى لاتفاق بل للحصول على امتيازات من طهران".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده لا تعطل مسار التعاون مع دول المنطقة.
جاء ذلك في كلمة لرئيسي، أمام قمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" المنعقدة في تركمانستان، أوضح خلالها إن "العقوبات الأمريكية القاسية على إيران لا تتسبب في أدنى تعطيل لسياسات إيران التفاعلية والتعاونية مع دول المنطقة".
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، هي منظمة دولية تضم في عضويتها 10 دول هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان، وتهدف إلى التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري.