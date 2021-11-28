تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/بالميراس-يفوز-بكأس-ليبرتادوريس-ويكمل-عقد-المتأهلين-لمونديال-الأندية-فيديو-1053342624.html
بالميراس يفوز بكأس ليبرتادوريس ويكمل عقد المتأهلين لمونديال الأندية.. فيديو
بالميراس يفوز بكأس ليبرتادوريس ويكمل عقد المتأهلين لمونديال الأندية.. فيديو
أحرز بالميراس لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن سجل ديفرسون هدفا في الوقت الإضافي، ليقوده للفوز 2-1 على فلامنجو في نهائي برازيلي... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T01:11+0000
2021-11-28T01:11+0000
نهائي كأس ليبرتادوريس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053342599_0:27:3067:1752_1920x0_80_0_0_f95cccc3a615a834f1328090fd4cbb10.jpg
وفاز النادي القادم من ساو باولو بلقب البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية للمرة الثالثة بعد تتويجه في 1999 و2020.ومنح رفائيل فيجا التقدم لبالميراس في الدقيقة الخامسة عندما وضع الكرة بباطن القدم في المرمى بعد تمريرة عرضية من اليمين، لكن جابرييل باربوسا أدرك التعادل لصالح فلامنجو مع تبقي 18 دقيقة على النهاية.لكن ديفرسون استغل خطأ دفاعيا من أندرياس بيريرا المعار من مانشستر يونايتد، ليقتنص الكرة على بُعد 30 مترا من المرمى ثم وضعها بهدوء في شباك الحارس دييجو ألفيس بعد مرور خمس دقائق من الوقت الإضافي.وتعد النتيجة نصرا شخصيا لمدرب بالميراس البرتغالي أبل فيريرا، الذي أصبح أول أوروبي يحرز لقب كأس ليبرتادوريس مرتين.كما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها فريق في الدفاع عن لقب كأس ليبرتادوريس منذ فعلها بوكا جونيورز في 2001.وقال ديفرسون،ولم يخسر فلامنجو، بطل كأس ليبرتادوريس 2019، في بطولة هذا العام حيث فاز بتسع مباريات وتعادل في ثلاث خلال 13 لقاء لكنه تأخر من واحدة من الهجمات المرتدة المميزة لأسلوب لعب بالميراس.وانطلق مايك في الجناح الأيمن ووقف دفاع فلامنجو ساكنا وهو يشاهد رفائيل فيجا يحول التمريرة العرضية بباطن قدمه في المرمى.وعاد الفريق القادم من ريو دي جانيرو تدريجيا إلى أجواء اللقاء واستحوذ على الكرة في بقية الشوط الأول، رغم أن بالميراس أتيحت له فرصا أكثر.وكان الشوط الثاني مختلفا حيث ضغط فلامنجو بحثا عن هدف التعادل.واقترب ديفيد لويز وجيورجيان دي أراسكايتا من التسجيل لكن باربوسا، الذي كان أضاع بالفعل فرصتين خطيرتين، هو الذي هز الشباك بعد مرور 72 دقيقة.وتبادل المهاجم الكرة مع دي أراسكايتا ثم خدع الحارس ويفرتون بتسديدة منخفضة في الزاوية القريبة.وبذلك يكمل بالميراس عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات 2022، وهي "تشيلسي الإنجليزي، الهلال السعودي، أوكلاند النيوزيلاندي، مونتيري المكسيكي، الأهلي المصري بالإضافة إلى الجزيرة الإماراتي".وستقام قرعة قرعة مباريات كأس العالم للأندية مساء غدا الاثنين، وستشهد الإعلان عن مواجهات الدور الثاني وقبل النهائي للمسابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20210531/اتحاد-أمريكا-الجنوبية-لكرة-القدم-يقرر-عدم--إقامة-بطولة-كوبا-أمريكا-في-الأرجنتين-1049117911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053342599_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_110929d3d6c0ff585da0163a56c8c4e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نهائي كأس ليبرتادوريس

بالميراس يفوز بكأس ليبرتادوريس ويكمل عقد المتأهلين لمونديال الأندية.. فيديو

01:11 GMT 28.11.2021
© REUTERS / AMANDA PEROBELLIبالميراس يفوز بكأس ليبرتادوريس ويتأهل لمونديال الأندية
بالميراس يفوز بكأس ليبرتادوريس ويتأهل لمونديال الأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / AMANDA PEROBELLI
تابعنا عبر
أحرز بالميراس لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن سجل ديفرسون هدفا في الوقت الإضافي، ليقوده للفوز 2-1 على فلامنجو في نهائي برازيلي خالص، يوم السبت.
وفاز النادي القادم من ساو باولو بلقب البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية للمرة الثالثة بعد تتويجه في 1999 و2020.
ومنح رفائيل فيجا التقدم لبالميراس في الدقيقة الخامسة عندما وضع الكرة بباطن القدم في المرمى بعد تمريرة عرضية من اليمين، لكن جابرييل باربوسا أدرك التعادل لصالح فلامنجو مع تبقي 18 دقيقة على النهاية.
كوبا أمريكا 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2021
اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يقرر عدم إقامة بطولة كوبا أمريكا في الأرجنتين
31 مايو, 09:41 GMT
لكن ديفرسون استغل خطأ دفاعيا من أندرياس بيريرا المعار من مانشستر يونايتد، ليقتنص الكرة على بُعد 30 مترا من المرمى ثم وضعها بهدوء في شباك الحارس دييجو ألفيس بعد مرور خمس دقائق من الوقت الإضافي.
وتعد النتيجة نصرا شخصيا لمدرب بالميراس البرتغالي أبل فيريرا، الذي أصبح أول أوروبي يحرز لقب كأس ليبرتادوريس مرتين.
كما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها فريق في الدفاع عن لقب كأس ليبرتادوريس منذ فعلها بوكا جونيورز في 2001.
وقال ديفرسون،

"الجميع كانوا يقولون إن بالميراس انتهى قبل هذه المباراة، لكننا فريق وعائلة.. الناس الذين يقللون من شأننا قبل المباراة بحاجة إلى احترامنا بصورة أكبر. نستحق التهنئة".

ولم يخسر فلامنجو، بطل كأس ليبرتادوريس 2019، في بطولة هذا العام حيث فاز بتسع مباريات وتعادل في ثلاث خلال 13 لقاء لكنه تأخر من واحدة من الهجمات المرتدة المميزة لأسلوب لعب بالميراس.
وانطلق مايك في الجناح الأيمن ووقف دفاع فلامنجو ساكنا وهو يشاهد رفائيل فيجا يحول التمريرة العرضية بباطن قدمه في المرمى.
وعاد الفريق القادم من ريو دي جانيرو تدريجيا إلى أجواء اللقاء واستحوذ على الكرة في بقية الشوط الأول، رغم أن بالميراس أتيحت له فرصا أكثر.
وكان الشوط الثاني مختلفا حيث ضغط فلامنجو بحثا عن هدف التعادل.
واقترب ديفيد لويز وجيورجيان دي أراسكايتا من التسجيل لكن باربوسا، الذي كان أضاع بالفعل فرصتين خطيرتين، هو الذي هز الشباك بعد مرور 72 دقيقة.
وتبادل المهاجم الكرة مع دي أراسكايتا ثم خدع الحارس ويفرتون بتسديدة منخفضة في الزاوية القريبة.
وبذلك يكمل بالميراس عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات 2022، وهي "تشيلسي الإنجليزي، الهلال السعودي، أوكلاند النيوزيلاندي، مونتيري المكسيكي، الأهلي المصري بالإضافة إلى الجزيرة الإماراتي".
وستقام قرعة قرعة مباريات كأس العالم للأندية مساء غدا الاثنين، وستشهد الإعلان عن مواجهات الدور الثاني وقبل النهائي للمسابقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
02:38 GMTسويسرا تضيف مصر وبريطانيا وهولندا لقائمة الحجر الصحي بسبب أوميكرون
01:44 GMTالريال اليمني يهبط لأدنى مستوى في تاريخه مقابل الدولار
01:11 GMTبالميراس يفوز بكأس ليبرتادوريس ويكمل عقد المتأهلين لمونديال الأندية.. فيديو
00:26 GMTفوز قاتل لبرشلونة خارج ملعبه على فياريال.. فيديو
أمسواشنطن ترجح الضغط على إيران إذا استخدمت المحادثات لتسريع برنامجها النووي
أمسأول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون
أمسمصر والمجر تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا
أمسهنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية
أمسمقتل وإصابة 20 شخصا في اشتباكات بين محتجين وقوات فرنسية في النيجر
أمسبايدن وهاريس يتلقيان إفادات حول سلالة أوميكرون الجديدة
أمسوزير التعليم المصري يكشف موقف تأجيل الدراسة بسبب "أوميكرون"
أمسالسعودية.. القبض على مقيم لتزويره إقامات ورخص سير
أمسصحيفة تكشف كم تقاضى محمد صلاح للظهور مع عمرو أديب؟
أمسبعد تصريحات تبون.. هل ثمة اتفاق عربي على عودة سوريا للجامعة العربية؟
أمسإسرائيل تضع الدول الأفريقية على "القائمة الحمراء" بسبب متحور كورونا الجديد وتستثني 5 دول
أمسبرلماني إيراني: لن نخضع لاتفاق نووي جديد
أمسمصر تعلن عن أسلحة جديدة في "إيديكس 2021"
أمسالجيش السوداني يكشف رسميا تفاصيل الهجوم الإثيوبي على قواته
أمسالبابا فرنسيس يعرب عن تعازيه في ضحايا انفجار منجم فحم في منطقة سيبيريا الروسية
أمسالسفير الروسي لدى واشنطن: موسكو سترد إن حاول أحد ما اختبار قوتها الدفاعية