https://arabic.sputniknews.com/20211128/بالميراس-يفوز-بكأس-ليبرتادوريس-ويكمل-عقد-المتأهلين-لمونديال-الأندية-فيديو-1053342624.html

بالميراس يفوز بكأس ليبرتادوريس ويكمل عقد المتأهلين لمونديال الأندية.. فيديو

بالميراس يفوز بكأس ليبرتادوريس ويكمل عقد المتأهلين لمونديال الأندية.. فيديو

أحرز بالميراس لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن سجل ديفرسون هدفا في الوقت الإضافي، ليقوده للفوز 2-1 على فلامنجو في نهائي برازيلي... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T01:11+0000

2021-11-28T01:11+0000

2021-11-28T01:11+0000

نهائي كأس ليبرتادوريس

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وفاز النادي القادم من ساو باولو بلقب البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية للمرة الثالثة بعد تتويجه في 1999 و2020.ومنح رفائيل فيجا التقدم لبالميراس في الدقيقة الخامسة عندما وضع الكرة بباطن القدم في المرمى بعد تمريرة عرضية من اليمين، لكن جابرييل باربوسا أدرك التعادل لصالح فلامنجو مع تبقي 18 دقيقة على النهاية.لكن ديفرسون استغل خطأ دفاعيا من أندرياس بيريرا المعار من مانشستر يونايتد، ليقتنص الكرة على بُعد 30 مترا من المرمى ثم وضعها بهدوء في شباك الحارس دييجو ألفيس بعد مرور خمس دقائق من الوقت الإضافي.وتعد النتيجة نصرا شخصيا لمدرب بالميراس البرتغالي أبل فيريرا، الذي أصبح أول أوروبي يحرز لقب كأس ليبرتادوريس مرتين.كما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها فريق في الدفاع عن لقب كأس ليبرتادوريس منذ فعلها بوكا جونيورز في 2001.وقال ديفرسون،ولم يخسر فلامنجو، بطل كأس ليبرتادوريس 2019، في بطولة هذا العام حيث فاز بتسع مباريات وتعادل في ثلاث خلال 13 لقاء لكنه تأخر من واحدة من الهجمات المرتدة المميزة لأسلوب لعب بالميراس.وانطلق مايك في الجناح الأيمن ووقف دفاع فلامنجو ساكنا وهو يشاهد رفائيل فيجا يحول التمريرة العرضية بباطن قدمه في المرمى.وعاد الفريق القادم من ريو دي جانيرو تدريجيا إلى أجواء اللقاء واستحوذ على الكرة في بقية الشوط الأول، رغم أن بالميراس أتيحت له فرصا أكثر.وكان الشوط الثاني مختلفا حيث ضغط فلامنجو بحثا عن هدف التعادل.واقترب ديفيد لويز وجيورجيان دي أراسكايتا من التسجيل لكن باربوسا، الذي كان أضاع بالفعل فرصتين خطيرتين، هو الذي هز الشباك بعد مرور 72 دقيقة.وتبادل المهاجم الكرة مع دي أراسكايتا ثم خدع الحارس ويفرتون بتسديدة منخفضة في الزاوية القريبة.وبذلك يكمل بالميراس عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات 2022، وهي "تشيلسي الإنجليزي، الهلال السعودي، أوكلاند النيوزيلاندي، مونتيري المكسيكي، الأهلي المصري بالإضافة إلى الجزيرة الإماراتي".وستقام قرعة قرعة مباريات كأس العالم للأندية مساء غدا الاثنين، وستشهد الإعلان عن مواجهات الدور الثاني وقبل النهائي للمسابقة.

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نهائي كأس ليبرتادوريس