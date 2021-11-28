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تفاصيل مصنع "شاومي" الأول للسيارات الكهربائية... إنتاج 300 ألف سيارة سنويا
تفاصيل مصنع "شاومي" الأول للسيارات الكهربائية... إنتاج 300 ألف سيارة سنويا
تستعد شركة "شاومي" الصينية لبناء أول مصنع لها لإنتاج السيارات الكهربائية، وسيكون مقره العاصمة بكين. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T07:32+0000
2021-11-28T07:32+0000
تكنولوجيا
شاومي
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ذكرت وكالة التنمية الاقتصادية "Beijing E-Town" أن المصنع سيكون قادرا على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف سيارة سنويا، وسيبدأ عمله عام 2024، بحسب وكالة "رويترز".وأضافت الوكالة أن "شاومي" ستبني أيضا مقرا لمركباتها الكهربائية في بكين، وكذلك أقساما للأبحاث والمبيعات هناك، كما تخطط لاستخدام متاجر البيع بالتجزئة للمساعدة في بيع سياراتها.يقول مصنع بكين الجديد أنه لن يكتفي بمنافسة المنافسين الصينيين في مجال السيارات الكهربائية، مثل "نيو" ولكن شركات كبرى مثل "تسلا" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.وكانت "شاومي" قد أعلنت عن خططها بشأن اقتحامها مجال السيارات الكهربائية في شهر مارس/ آذار الماضي.وتتوقع شركة التكنولوجيا الصينية، التي ذاع صيتها خلالها السنوات الأخيرة بفضل هواتفها الذكية، أن تستثمر ما يعادل 10 مليارات دولار في قسم المركبات الكهربائية على مدار 10 سنوات مقبلة، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20210326/تقارير-شاومي-تنضم-إلى-عالم-صناعة-السيارات-الكهربائية-1048480721.html
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تكنولوجيا, شاومي

تفاصيل مصنع "شاومي" الأول للسيارات الكهربائية... إنتاج 300 ألف سيارة سنويا

07:32 GMT 28.11.2021
© AP Photo / Andy Wongأحد متاجر شركة "شاومي" الصينية
أحد متاجر شركة شاومي الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Andy Wong
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تستعد شركة "شاومي" الصينية لبناء أول مصنع لها لإنتاج السيارات الكهربائية، وسيكون مقره العاصمة بكين.
ذكرت وكالة التنمية الاقتصادية "Beijing E-Town" أن المصنع سيكون قادرا على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف سيارة سنويا، وسيبدأ عمله عام 2024، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافت الوكالة أن "شاومي" ستبني أيضا مقرا لمركباتها الكهربائية في بكين، وكذلك أقساما للأبحاث والمبيعات هناك، كما تخطط لاستخدام متاجر البيع بالتجزئة للمساعدة في بيع سياراتها.
يقول مصنع بكين الجديد أنه لن يكتفي بمنافسة المنافسين الصينيين في مجال السيارات الكهربائية، مثل "نيو" ولكن شركات كبرى مثل "تسلا" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.
شاومي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2021
تقارير: شاومي تنضم إلى عالم صناعة السيارات الكهربائية
26 مارس, 16:19 GMT
وكانت "شاومي" قد أعلنت عن خططها بشأن اقتحامها مجال السيارات الكهربائية في شهر مارس/ آذار الماضي.
وتتوقع شركة التكنولوجيا الصينية، التي ذاع صيتها خلالها السنوات الأخيرة بفضل هواتفها الذكية، أن تستثمر ما يعادل 10 مليارات دولار في قسم المركبات الكهربائية على مدار 10 سنوات مقبلة، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل.
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