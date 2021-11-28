خفر السواحل الإيطالي: أنقذنا 250 مهاجرا بينهم طفل رضيع

وحسب بيان نشرته "رويترز"، أكد خفر السواحل الإيطالي أنه أنقذ نحو 250 مهاجرا بينهم طفل رضيع من قارب انجرف على بعد أميال قليلة قبالة ساحل منطقة كالابريا.وقال: "عملية الإنقاذ، التي نُفذت ليل السبت وصباح الأحد، تعقدت بسبب الظروف الجوية والبحرية الصعبة واستمرت أكثر من 16 ساعة".ولفت إلى أنه تم إنقاذ إجمالي 244 شخصًا، من بينهم 41 قاصرًا منهم طفل ذكر على متن القارب.وشهدت إيطاليا زيادة حادة في عدد مهاجري القوارب في الأسابيع الأخيرة، وسيؤدي الوافدون الجدد إلى مزيد من الضغط على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي لتأمين اتفاق مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع هذا التدفق.وكان حرس الحدود الإيطالي قد أعلن في الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه قام بإنقاذ 296 مهاجرا آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.وفي بيان منفصل، قالت منظمة غير حكومية ألمانية "سي واتش"، أمس السبت، إن 461 شخصًا ينزلون من سفينة الإنقاذ التابعة لها في أوغوستا، صقلية.وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن نحو 62236 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2021، مقابل 32542 في نفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت إيطاليا زيادة حادة في عدد مهاجري القوارب في الأسابيع الأخيرة، وسيؤدي الوافدون الجدد إلى مزيد من الضغط على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي لتأمين اتفاق مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع هذا التدفق.
وكان حرس الحدود الإيطالي قد أعلن في الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه قام بإنقاذ 296 مهاجرا آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وفي بيان منفصل، قالت منظمة غير حكومية ألمانية "سي واتش"، أمس السبت، إن 461 شخصًا ينزلون من سفينة الإنقاذ التابعة لها في أوغوستا، صقلية.