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درجات الحرارة "تلامس الصفر" في السعودية
درجات الحرارة "تلامس الصفر" في السعودية
قال عقيل العقيل، المختص في المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية إن فصل الشتاء لم يبدأ في المملكة بعد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T21:15+0000
2021-11-28T21:15+0000
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وأوضح العقيل أنه بداية من أول الشهر المقبل (ديسمبر) يدخل فصل الشتاء عند علماء الأرصاد، مضيفا أنه "عند 21 من الشهر نفسه يدخل فصل الشتاء فلكيًا، حيث تعد هذه أول موجات البرد لفصل الشتاء".وأكد العقيل، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، السعودية، أن درجة الحرارة تلامس درجة الصفر مئوية بعدة مناطق بالمملكة، مع بداية شهر الشتاء في المملكة.وأوضح أنه "ابتداءً من يوم الأربعاء، تشهد المناطق الشمالية والغربية ومناطق حائل والرياض، تغيير الأجواء للبرودة حتى السبت المقبل؛ حيث من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة درجة صفر مئوية، بالإضافة للمناطق الشرقية ووسط المملكة".ولفت المختص في المركز الوطني للأرصاد في السعودية إلى أن المملكة تتأثر بالرياح الشمالية الغربية في فصل الشتاء وتتأثر حينها درجات الحرارة.وحذر العقيل من العواصف الرملية خلال الفترة المقبلة، خاصة في الطرق السريعة في المنطقة الشمالية ووسط المملكة، موضحا بأن ذلك يحدث لأن الهواء البارد أثقل من الهواء الساخن.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

درجات الحرارة "تلامس الصفر" في السعودية

21:15 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / AMER HILABIسيول السعودية
سيول السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / AMER HILABI
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قال عقيل العقيل، المختص في المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية إن فصل الشتاء لم يبدأ في المملكة بعد.
وأوضح العقيل أنه بداية من أول الشهر المقبل (ديسمبر) يدخل فصل الشتاء عند علماء الأرصاد، مضيفا أنه "عند 21 من الشهر نفسه يدخل فصل الشتاء فلكيًا، حيث تعد هذه أول موجات البرد لفصل الشتاء".
وأكد العقيل، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، السعودية، أن درجة الحرارة تلامس درجة الصفر مئوية بعدة مناطق بالمملكة، مع بداية شهر الشتاء في المملكة.
وأوضح أنه "ابتداءً من يوم الأربعاء، تشهد المناطق الشمالية والغربية ومناطق حائل والرياض، تغيير الأجواء للبرودة حتى السبت المقبل؛ حيث من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة درجة صفر مئوية، بالإضافة للمناطق الشرقية ووسط المملكة".
ولفت المختص في المركز الوطني للأرصاد في السعودية إلى أن المملكة تتأثر بالرياح الشمالية الغربية في فصل الشتاء وتتأثر حينها درجات الحرارة.
وحذر العقيل من العواصف الرملية خلال الفترة المقبلة، خاصة في الطرق السريعة في المنطقة الشمالية ووسط المملكة، موضحا بأن ذلك يحدث لأن الهواء البارد أثقل من الهواء الساخن.
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