درجات الحرارة "تلامس الصفر" في السعودية

وأوضح العقيل أنه بداية من أول الشهر المقبل (ديسمبر) يدخل فصل الشتاء عند علماء الأرصاد، مضيفا أنه "عند 21 من الشهر نفسه يدخل فصل الشتاء فلكيًا، حيث تعد هذه أول موجات البرد لفصل الشتاء".وأكد العقيل، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، السعودية، أن درجة الحرارة تلامس درجة الصفر مئوية بعدة مناطق بالمملكة، مع بداية شهر الشتاء في المملكة.وأوضح أنه "ابتداءً من يوم الأربعاء، تشهد المناطق الشمالية والغربية ومناطق حائل والرياض، تغيير الأجواء للبرودة حتى السبت المقبل؛ حيث من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة درجة صفر مئوية، بالإضافة للمناطق الشرقية ووسط المملكة".ولفت المختص في المركز الوطني للأرصاد في السعودية إلى أن المملكة تتأثر بالرياح الشمالية الغربية في فصل الشتاء وتتأثر حينها درجات الحرارة.وحذر العقيل من العواصف الرملية خلال الفترة المقبلة، خاصة في الطرق السريعة في المنطقة الشمالية ووسط المملكة، موضحا بأن ذلك يحدث لأن الهواء البارد أثقل من الهواء الساخن.
وأوضح أنه "ابتداءً من يوم الأربعاء، تشهد المناطق الشمالية والغربية ومناطق حائل والرياض، تغيير الأجواء للبرودة حتى السبت المقبل؛ حيث من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة درجة صفر مئوية، بالإضافة للمناطق الشرقية ووسط المملكة".
ولفت المختص في المركز الوطني للأرصاد في السعودية إلى أن المملكة تتأثر بالرياح الشمالية الغربية في فصل الشتاء وتتأثر حينها درجات الحرارة.
وحذر العقيل من العواصف الرملية خلال الفترة المقبلة، خاصة في الطرق السريعة في المنطقة الشمالية ووسط المملكة، موضحا بأن ذلك يحدث لأن الهواء البارد أثقل من الهواء الساخن.