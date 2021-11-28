رئيس الإمارات يصدر أمرا بشأن أكثر من 800 سجين

وأمر ابن زايد بالإفراج عن 870 سجينا داخل المنشآت العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفله بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وجاء أمر رئيس الإمارات بمناسبة العيد الوطني للإمارات الـ50، الذي سيقام في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في إطار المبادرات الإنسانية للإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، ومنح السجناء فرصة التغيير نحو الأفضل.يشار إلى أن احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الـ50 بدأت قبل 50 يوما من بدء الاحتفال الرسمي به.وتحتفل الإمارات العربية المتحدة بعيد اتحادها في الثاني من ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ قيام مؤسسها الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتوحيد الإمارات السبع (أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة) في عام 1971، لينشئ بذلك أول دولة فيدرالية عربية.
أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أمرا بشأن أكثر من 800 سجين داخل الدولة.
وأمر ابن زايد بالإفراج عن 870 سجينا داخل المنشآت العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفله بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وجاء أمر رئيس الإمارات بمناسبة العيد الوطني للإمارات الـ50، الذي سيقام في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في إطار المبادرات الإنسانية للإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، ومنح السجناء فرصة التغيير نحو الأفضل.
يشار إلى أن احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الـ50 بدأت قبل 50 يوما من بدء الاحتفال الرسمي به.
وتحتفل الإمارات العربية المتحدة بعيد اتحادها في الثاني من ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ قيام مؤسسها الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتوحيد الإمارات السبع (أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة) في عام 1971، لينشئ بذلك أول دولة فيدرالية عربية.