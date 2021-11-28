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رئيس الإمارات يصدر أمرا بشأن أكثر من 800 سجين
رئيس الإمارات يصدر أمرا بشأن أكثر من 800 سجين
أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أمرا بشأن أكثر من ‏‏800 سجين داخل الدولة.‏ 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T07:03+0000
2021-11-28T07:09+0000
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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وأمر ابن زايد بالإفراج عن 870 سجينا داخل المنشآت العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفله بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وجاء أمر رئيس الإمارات بمناسبة العيد الوطني للإمارات الـ50، الذي سيقام في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في إطار المبادرات الإنسانية للإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، ومنح السجناء فرصة التغيير نحو الأفضل.يشار إلى أن احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الـ50 بدأت قبل 50 يوما من بدء الاحتفال الرسمي به.وتحتفل الإمارات العربية المتحدة بعيد اتحادها في الثاني من ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ قيام مؤسسها الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتوحيد الإمارات السبع (أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة) في عام 1971، لينشئ بذلك أول دولة فيدرالية عربية.
https://arabic.sputniknews.com/20210905/محمد-بن-زايد-ينشر-المبادئ-العشرة-لدولة-الإمارات-خلال-الـ-50-عاما-المقبلة-1050044794.html
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الإمارات, الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الإمارات يصدر أمرا بشأن أكثر من 800 سجين

07:03 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 07:09 GMT 28.11.2021)
© AFP 2021 / ADAM JANالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / ADAM JAN
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أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أمرا بشأن أكثر من ‏‏800 سجين داخل الدولة.‏
وأمر ابن زايد بالإفراج عن 870 سجينا داخل المنشآت العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفله بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وجاء أمر رئيس الإمارات بمناسبة العيد الوطني للإمارات الـ50، الذي سيقام في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في إطار المبادرات الإنسانية للإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، ومنح السجناء فرصة التغيير نحو الأفضل.
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
محمد بن زايد ينشر المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الـ 50 عاما المقبلة
5 سبتمبر, 12:45 GMT
يشار إلى أن احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الـ50 بدأت قبل 50 يوما من بدء الاحتفال الرسمي به.
وتحتفل الإمارات العربية المتحدة بعيد اتحادها في الثاني من ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ قيام مؤسسها الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتوحيد الإمارات السبع (أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة) في عام 1971، لينشئ بذلك أول دولة فيدرالية عربية.
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