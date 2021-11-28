رد فعل أم بعد فوزها بتذكرة مجانية لرحلة إلى الفضاء ثمنها 450 ألف دولار... فيديو

الفائزة هي كيشا شاهاف (44 عاما)، وتعمل مدربة الصحة والطاقة، وتقيم في أنتيغوا، وكانت تتمنى أن تصطحب ابنتها البالغة من العمر 17 عاما في رحلة إلى المدار.وابنة شاهاف هي طالبة علوم تعيش في بريطانيا، وتحلم بالعمل يوما ما في وكالة "ناسا" الفضائية.ونشر صاحب شركة "فيرجن غلاكتيك"، الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، عبر حسابه على موقع "تويتر" فيديو يرصد ردة فعل كيشا شاهاف، بعد أن أخبرها بفوزها بتذاكر مجانية لرحلة إلى الفضاء.وعندما رأت كيشا ريتشارد برانسون وهو يسير داخل منزلها، بدأت في الصراخ لعدم تصديقها ما يحدث.وفازت كيشا شاهاف بالجائزة بعد دخولها في يانصيب لجمع التبرعات من تنظيم شركة "فيرجن غلاكتيك"، والذي جمع 1.7 مليون دولار، وسيتم التبرع بها لمنظمة "الفضاء من من أجل الإنسانية".ولم يتم الإعلان عن المبلغ الذي تبرعت به كيشا في اليانصيب، لكن الدخول بدأ بإسهام صغير قدره 10 دولارات.وقالت "فيرجين غلاكتيك" في بيان لها، إن حملة اليانصيب جذبت ما يقرب من 165 ألف مشارك خلال 8 أسابيع.يشار إلى أن ريتشارد برانسون أصبح رسميا هو أول ملياردير يصل إلى الفضاء، بعد قيامه برحلة تاريخية في شهر يوليو/ تموز الماضي، متغلبا على نظيره، جيف بيزوس، مالك شركة "بلو أوريجين"، الذي قام برحلة مماثلة مع طاقمه بعد أيام.ومن المقرر أن تنطلق رحلات "فيرجن غلاكتيك" السياحة في أواخر العام المقبل 2022، والتي توفر لمرتاديها بضع دقائق فقط في حالة انعدام الجاذبية.
وفازت كيشا شاهاف بالجائزة بعد دخولها في يانصيب لجمع التبرعات من تنظيم شركة "فيرجن غلاكتيك"، والذي جمع 1.7 مليون دولار، وسيتم التبرع بها لمنظمة "الفضاء من من أجل الإنسانية".
ولم يتم الإعلان عن المبلغ الذي تبرعت به كيشا في اليانصيب، لكن الدخول بدأ بإسهام صغير قدره 10 دولارات.
وقالت "فيرجين غلاكتيك" في بيان لها، إن حملة اليانصيب جذبت ما يقرب من 165 ألف مشارك خلال 8 أسابيع.
يشار إلى أن ريتشارد برانسون أصبح رسميا هو أول ملياردير يصل إلى الفضاء، بعد قيامه برحلة تاريخية في شهر يوليو/ تموز الماضي، متغلبا على نظيره، جيف بيزوس، مالك شركة "بلو أوريجين"، الذي قام برحلة مماثلة مع طاقمه بعد أيام.
ومن المقرر أن تنطلق رحلات "فيرجن غلاكتيك" السياحة في أواخر العام المقبل 2022، والتي توفر لمرتاديها بضع دقائق فقط في حالة انعدام الجاذبية.