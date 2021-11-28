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زلزال قوي يهز محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران
زلزال قوي يهز محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران
ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T04:01+0000
2021-11-28T04:03+0000
أخبار إيران
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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر، و55 كم من مدينة سه قلعة، و58 كم من مدينة قاين.وأضاف المركز أن الزلزال وقع في الساعة الخامسة و8 دقائق بالتوقيت المحلي (الواحدة و38 دقيقة فجر الأحد بتوقيت غرينتش).وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وقع الزلزال على عمق 2 كيلومتر.ولم ترد تقارير بشأن خسائر مادية أو بشرية.وقال المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة خراسان الجنوبية أبو الحسن ميرجليلي، لم تصلنا أي تقارير بوقوع أضرار جراء الزلزال، وفقا لوكالة "إرنا".وأضاف: تم إرسال 4 فرق تقييم لدراسة الأوضاع في المنطقة جراء هذا الزلزال.
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أخبار إيران

زلزال قوي يهز محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران

04:01 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 04:03 GMT 28.11.2021)
© AFP 2021 / Pouria Pakizeh/ISNAزلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / Pouria Pakizeh/ISNA
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ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر، و55 كم من مدينة سه قلعة، و58 كم من مدينة قاين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع في الساعة الخامسة و8 دقائق بالتوقيت المحلي (الواحدة و38 دقيقة فجر الأحد بتوقيت غرينتش).
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2021
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وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وقع الزلزال على عمق 2 كيلومتر.
ولم ترد تقارير بشأن خسائر مادية أو بشرية.
وقال المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة خراسان الجنوبية أبو الحسن ميرجليلي، لم تصلنا أي تقارير بوقوع أضرار جراء الزلزال، وفقا لوكالة "إرنا".
وأضاف: تم إرسال 4 فرق تقييم لدراسة الأوضاع في المنطقة جراء هذا الزلزال.
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