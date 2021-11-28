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صحيفة تكشف قيمة صفقة شراء "حديد عز" لحصة أبو هشيمة في "حديد المصريين"
صحيفة تكشف قيمة صفقة شراء "حديد عز" لحصة أبو هشيمة في "حديد المصريين"
كشفت وسائل إعلام مصرية، مساء أمس السبت، عن قيمة ضخمة لصفقة استحواذ شركة "حديد عز" على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شركة "حديد المصريين". 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T09:43+0000
2021-11-28T09:48+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
أحمد أبو هشيمة
أحمد عز
مصر
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وذكرت صحيفة "الشروق" أن "حديد عز" حصلت على حصة أبو هشيمة البالغة 18% من أسهم "حديد المصريين" مقابل 1.5 مليار جينه.ونقلت "الشروق" عن مصادر مطلعة على الصفقة، أن الطرفين انتهيا من الاتفاق على جميع تفاصيل الصفقة، التي أثيرت تكهنات في الأسابيع الماضية بشأنها، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عنها من خلال البورصة المصرية سيكون يوم الثلاثاء المقبل.وكشفت المصادر عن أن محادثات الاستحواذ دارت حول تقييم الحصة بين 1.2 مليار جنيه و1.5 مليار جنيه، لكن خلصت في النهاية إلى القيمة الأخيرة، على تسدد في صورة نقدية دون أي مبادلة للأسهم.ذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر، أن "حديد عز" تسعى للاستحواذ على حصة أبو هشيمة، لكن بيانا أصدرته الشركة الأولى أثار تكهنات بعدم صحة هذه الأنباء.وقالت الشركة في بيانها إنها ستعلن عبر البورصة المصرية أي صفقة تنخرط بها وفقا للقواعد المعمولة بها بشأن الاستثمارات في الشركات القائمة، لافتة إلى إجرائها استثمارا ذاتيا يوشك أن يكتمل وسيكون من شأنه زيادة طاقتها الإنتاجية.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/مصر-ما-حقيقة-شراء-حديد-عز-لأعمال-أحمد-أبو-هشيمة-للحديد؟-1050641791.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن, أحمد أبو هشيمة, أحمد عز, مصر

صحيفة تكشف قيمة صفقة شراء "حديد عز" لحصة أبو هشيمة في "حديد المصريين"

09:43 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 09:48 GMT 28.11.2021)
© AP Photo / Hassan Ammar أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري عضو مجلس الشيوخ
 أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري عضو مجلس الشيوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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كشفت وسائل إعلام مصرية، مساء أمس السبت، عن قيمة ضخمة لصفقة استحواذ شركة "حديد عز" على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شركة "حديد المصريين".
وذكرت صحيفة "الشروق" أن "حديد عز" حصلت على حصة أبو هشيمة البالغة 18% من أسهم "حديد المصريين" مقابل 1.5 مليار جينه.
ونقلت "الشروق" عن مصادر مطلعة على الصفقة، أن الطرفين انتهيا من الاتفاق على جميع تفاصيل الصفقة، التي أثيرت تكهنات في الأسابيع الماضية بشأنها، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عنها من خلال البورصة المصرية سيكون يوم الثلاثاء المقبل.
أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري عضو مجلس الشيوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2021
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وكشفت المصادر عن أن محادثات الاستحواذ دارت حول تقييم الحصة بين 1.2 مليار جنيه و1.5 مليار جنيه، لكن خلصت في النهاية إلى القيمة الأخيرة، على تسدد في صورة نقدية دون أي مبادلة للأسهم.
ذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر، أن "حديد عز" تسعى للاستحواذ على حصة أبو هشيمة، لكن بيانا أصدرته الشركة الأولى أثار تكهنات بعدم صحة هذه الأنباء.
وقالت الشركة في بيانها إنها ستعلن عبر البورصة المصرية أي صفقة تنخرط بها وفقا للقواعد المعمولة بها بشأن الاستثمارات في الشركات القائمة، لافتة إلى إجرائها استثمارا ذاتيا يوشك أن يكتمل وسيكون من شأنه زيادة طاقتها الإنتاجية.
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