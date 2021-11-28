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https://arabic.sputniknews.com/20211128/صحيفة-ماكرون-يشعر-بتراجع-لبنان-عن-المبادرة-الفرنسية-المطروحة-1053343925.html
صحيفة: ماكرون يشعر بتراجع لبنان عن المبادرة الفرنسية المطروحة
صحيفة: ماكرون يشعر بتراجع لبنان عن المبادرة الفرنسية المطروحة
كشفت صحيفة عربية، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بدأ يكتشف تراجع المنظومة الحاكمة في لبنان عن المبادرة الفرنسية المطروحة منذ أكثر من سنة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T05:15+0000
2021-11-28T05:22+0000
العالم العربي
فرنسا
ميشال عون
ماكرون
لبنان
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ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة أن "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الذي سعى جاهداً لاستنفار ​المجتمع الدولي​ لتوفير الدعم لمساعدة لبنان، بدأ يكتشف تراجع المنظومة الحاكمة عن التزامها بخريطة الطريق التي رسمتها ​المبادرة الفرنسية​، التي تزامنت هذه المرة مع تعطيل جلسات مجلس الوزراء بعد إصرار "الثنائي الشيعي" على ربط مشاركته بتنحية المحقق العدلي ​القاضي طارق البيطار​".وأكدت المصادر أن "التدقيق في مضامين رسالة ماكرون إلى ​الرئيس ميشال عون​ يقود إلى تحميل المنظومة الحاكمة مسؤولية العودة بلبنان إلى نقطة الصفر، وكأن الحكومة غير موجودة، محذراً من إقحام لبنان في عزلة دولية جديدة"، معتبرة أن "المحاذير التي أطلقها ماكرون ليست جديدة، وإنما الجديد فيها يكمن في أنها جاءت بعد تشكيل الحكومة التي يُفترض فيها أن تبادر إلى ترجمة تعهداتها بمباشرة التفاوض مع "صندوق النقد الدولي"، وترجمة كل ما التزمت به إلى خطوات عملية، ويرى أن إغراق البلد في دوامة التجاذبات السياسية وفي تبادل الحملات سيدفع باتجاه تدحرجه نحو الانهيار الشامل".كما رأت المصادر أن "الحكومة اللبنانية ستبقى معطّلة على الأقل في الأسبوع المقبل إلى حين عودة الرئيس عون من زيارته لدولة قطر للمشاركة في افتتاح مونديال كأس العرب بكرة القدم، بالتوازي مع احتمال قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة خاطفة لمصر، مشيرة إلى إنه لا يستبعد معاودة الرؤساء الثلاثة للتواصل للبحث في الأسباب التي أدت إلى تجميد الاتفاق الذي تم التوصُّل إليه في "اجتماع بعبدا" لمعاودة تفعيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، بعد أن وعد عون بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20210924/ماكرون-فرنسا-مستعدة-لمساعدة-لبنان-ودعمه-1050244333.html
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العالم العربي, فرنسا, ميشال عون, ماكرون, لبنان

صحيفة: ماكرون يشعر بتراجع لبنان عن المبادرة الفرنسية المطروحة

05:15 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 05:22 GMT 28.11.2021)
© REUTERS / GONZALO FUENTESمراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بعبدا، لبنان 1 سبتمبر 2020
مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بعبدا، لبنان 1 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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كشفت صحيفة عربية، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بدأ يكتشف تراجع المنظومة الحاكمة في لبنان عن المبادرة الفرنسية المطروحة منذ أكثر من سنة.
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة أن "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الذي سعى جاهداً لاستنفار ​المجتمع الدولي​ لتوفير الدعم لمساعدة لبنان، بدأ يكتشف تراجع المنظومة الحاكمة عن التزامها بخريطة الطريق التي رسمتها ​المبادرة الفرنسية​، التي تزامنت هذه المرة مع تعطيل جلسات مجلس الوزراء بعد إصرار "الثنائي الشيعي" على ربط مشاركته بتنحية المحقق العدلي ​القاضي طارق البيطار​".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في باريس، فرنسا 24 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2021
ماكرون: فرنسا مستعدة لمساعدة لبنان ودعمه
24 سبتمبر, 13:36 GMT
وأكدت المصادر أن "التدقيق في مضامين رسالة ماكرون إلى ​الرئيس ميشال عون​ يقود إلى تحميل المنظومة الحاكمة مسؤولية العودة بلبنان إلى نقطة الصفر، وكأن الحكومة غير موجودة، محذراً من إقحام لبنان في عزلة دولية جديدة"، معتبرة أن "المحاذير التي أطلقها ماكرون ليست جديدة، وإنما الجديد فيها يكمن في أنها جاءت بعد تشكيل الحكومة التي يُفترض فيها أن تبادر إلى ترجمة تعهداتها بمباشرة التفاوض مع "صندوق النقد الدولي"، وترجمة كل ما التزمت به إلى خطوات عملية، ويرى أن إغراق البلد في دوامة التجاذبات السياسية وفي تبادل الحملات سيدفع باتجاه تدحرجه نحو الانهيار الشامل".
كما رأت المصادر أن "الحكومة اللبنانية ستبقى معطّلة على الأقل في الأسبوع المقبل إلى حين عودة الرئيس عون من زيارته لدولة قطر للمشاركة في افتتاح مونديال كأس العرب بكرة القدم، بالتوازي مع احتمال قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة خاطفة لمصر، مشيرة إلى إنه لا يستبعد معاودة الرؤساء الثلاثة للتواصل للبحث في الأسباب التي أدت إلى تجميد الاتفاق الذي تم التوصُّل إليه في "اجتماع بعبدا" لمعاودة تفعيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، بعد أن وعد عون بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
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