تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211128/ليست-المرة-الأولى-أحمد-بدير-ينفي-خبر-وفاته-1053374806.html
"ليست المرة الأولى"... أحمد بدير ينفي خبر وفاته
"ليست المرة الأولى"... أحمد بدير ينفي خبر وفاته
نفى الممثل المصري، أحمد بدير، الأنباء التي ترددت عن وفاته اليوم، لافتا إلى أن الذي توفى هو شقيقه. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T20:45+0000
2021-11-28T20:45+0000
2021-11-28T20:45+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1c/1047338398_0:493:1605:1395_1920x0_80_0_0_9af20ac8e1f1d853ffa94f3bfc835e76.jpg
وقال بدير في تصريحات لموقع "اليوم السابع" المحلي، إن "ما تردد عن وفاتي شيء ليس له أي أساس من الصحة".وأشار بدير إلى أنه فقد شقيقه صباح اليوم، لكن الشائعات ترددت عن وفاته هو شخصيا، وقال: "ليست المرة الأولى التي أسمعها عن موتي".وأكد بدير أنه يواصل أعماله، ويصور حاليا أدواره في أعمال فنية مشارك فيها.وكان بدير قد أعلن اليوم الأحد على صفحته في "فيسبوك" وفاة شقيقه محمد، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أخويا وحبيبى محمد بدير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ألهمنا الصبر والسلوان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1c/1047338398_0:342:1605:1545_1920x0_80_0_0_1248328e3f6a3669646005c5531cddcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر
"ليست المرة الأولى"... أحمد بدير ينفي خبر وفاته
نفى الممثل المصري، أحمد بدير، الأنباء التي ترددت عن وفاته اليوم، لافتا إلى أن الذي توفى هو شقيقه.
وقال بدير في تصريحات لموقع "
اليوم السابع
" المحلي، إن "ما تردد عن وفاتي شيء ليس له أي أساس من الصحة".
وأشار بدير إلى أنه فقد شقيقه صباح اليوم، لكن الشائعات ترددت عن وفاته هو شخصيا، وقال: "ليست المرة الأولى التي أسمعها عن موتي".
وأكد بدير أنه يواصل أعماله، ويصور حاليا أدواره في أعمال فنية مشارك فيها.
وكان بدير قد أعلن اليوم الأحد على صفحته في "فيسبوك" وفاة شقيقه محمد، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أخويا وحبيبى محمد بدير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ألهمنا الصبر والسلوان".