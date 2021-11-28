https://arabic.sputniknews.com/20211128/مصر-توافق-على-تطعيم-الأطفال-من-12-إلى-15-عاما-ضد-كورونا-1053375507.html

مصر توافق على تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما ضد كورونا

مصر توافق على تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما ضد كورونا

وافقت السلطات المصرية، اليوم الأحد، على تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

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فيروس كورونا

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان لها، أنه "تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما".وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، استقبال شحنة جديدة من جرعات لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تبلغ نحو 4 ملايين جرعة، وذلك عن طريق آلية "كوفاكس".وأضاف البيان "أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة".وأشار البيان إلى "أن لقاح فايزر حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا"، لافتًا إلى أن "شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية".ونوه البيان بأن "مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنيك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".يذكر أن اللجنة العليا المصرية لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كانت قد قررت منع الموظفين غير المتلقين للقاح، من دخول أماكن العمل بعد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وكذلك المواطنين غير المتلقين للقاح، من دخول المنشآت الحكومية، بداية من كانون الأول/ ديسمبر.

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فيروس كورونا