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https://arabic.sputniknews.com/20211128/ملكة-بريطانيا-تملك-هاتف-سامسونغ-وترد-على-اتصالات-شخصين-فقط-1053347389.html
ملكة بريطانيا تملك هاتف "سامسونغ" وترد على اتصالات شخصين فقط
ملكة بريطانيا تملك هاتف "سامسونغ" وترد على اتصالات شخصين فقط
كشف خبير ملكي أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ترد على مكالمات شخصين فقط، كما أنها تملك ‏هاتفا ذكيا محصنا من القرصنة.‏ 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T08:49+0000
2021-11-28T08:49+0000
الملكة إليزابيث
أخبار العالم الآن
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وقال جوناثان ساكردوتي في حلقة جديدة من بودكاست "Royally Us": "يبدو أن الملكة لديها شخصان تتحدث إليهما كثيرا عبر هواتفها، ويبدو أنها تمتلك أيضا هاتفا ذكيا يقال إنه "سامسونغ" ، لكنه مزود بتشفير مضاد للقرصنة بواسطة المخابرات البريطانية، حتى لا يتمكن أحد من اختراق هاتفها"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.وعن هوية الشخصين اللذين ترد ملكة بريطانيا على اتصالاتهما، أجاب ساكردوتي: "يقال إن الشخصين اللذين تتصل بهما أكثر من غيرهما هما ابنتها الأميرة آن، ومدير السباقات الخاص بها، جون وارين، لذلك يبدو أنه لديهما ميزة الوصول إلى الملكة من أي مكان في العالم".والملكة إليزابيث هي أطول ملوك بريطانيا عمرا، ومن المقرر أن تحتفل في العام المقبل 2022 بيوبيلها البلاتيني، بمناسبة مرور 70 عاما على جلوسها على العرش البريطاني.وفي الشهر الماضي، أثيرت مخاوف بشأن صحة ملكة بريطانيا، عندما قضت ليلة في أحد مستشفيات لندن بعد إدخالها لإجراء فحوصات طبية.وفي أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسؤولو القصر إن الأطباء أمروا الملكة بالراحة لمدة أسبوعين، والقيام فقط بمهام خفيفة.وعادت الملكة، مؤخرا، لأداء واجباتها العامة، إذ عقدت لقاء شخصيا في قلعة وندسور مع قائد القوات المسلحة البريطانية المنتهية ولايته.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/ملكة-بريطانيا-تنسحب-من-أول-ظهور-لها-بعد-خروجها-من-المستشفى-بسبب-التواء-في-الظهر-1050699572.html
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الملكة إليزابيث, أخبار العالم الآن

ملكة بريطانيا تملك هاتف "سامسونغ" وترد على اتصالات شخصين فقط

08:49 GMT 28.11.2021
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
© REUTERS / POOL
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كشف خبير ملكي أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ترد على مكالمات شخصين فقط، كما أنها تملك ‏هاتفا ذكيا محصنا من القرصنة.‏
وقال جوناثان ساكردوتي في حلقة جديدة من بودكاست "Royally Us": "يبدو أن الملكة لديها شخصان تتحدث إليهما كثيرا عبر هواتفها، ويبدو أنها تمتلك أيضا هاتفا ذكيا يقال إنه "سامسونغ" ، لكنه مزود بتشفير مضاد للقرصنة بواسطة المخابرات البريطانية، حتى لا يتمكن أحد من اختراق هاتفها"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وعن هوية الشخصين اللذين ترد ملكة بريطانيا على اتصالاتهما، أجاب ساكردوتي: "يقال إن الشخصين اللذين تتصل بهما أكثر من غيرهما هما ابنتها الأميرة آن، ومدير السباقات الخاص بها، جون وارين، لذلك يبدو أنه لديهما ميزة الوصول إلى الملكة من أي مكان في العالم".
والملكة إليزابيث هي أطول ملوك بريطانيا عمرا، ومن المقرر أن تحتفل في العام المقبل 2022 بيوبيلها البلاتيني، بمناسبة مرور 70 عاما على جلوسها على العرش البريطاني.
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2021
ملكة بريطانيا تنسحب من أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى بسبب التواء في الظهر
14 نوفمبر, 10:47 GMT
وفي الشهر الماضي، أثيرت مخاوف بشأن صحة ملكة بريطانيا، عندما قضت ليلة في أحد مستشفيات لندن بعد إدخالها لإجراء فحوصات طبية.
وفي أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسؤولو القصر إن الأطباء أمروا الملكة بالراحة لمدة أسبوعين، والقيام فقط بمهام خفيفة.
وعادت الملكة، مؤخرا، لأداء واجباتها العامة، إذ عقدت لقاء شخصيا في قلعة وندسور مع قائد القوات المسلحة البريطانية المنتهية ولايته.
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