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https://arabic.sputniknews.com/20211128/هبوط-اضطراري-لطائرة-في-موسكو-بسبب-خلل-تقني-1053350473.html
هبوط اضطراري لطائرة في موسكو بسبب خلل تقني
هبوط اضطراري لطائرة في موسكو بسبب خلل تقني
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن طائرة مدنية من طراز "بوينغ 777" قادمة من مدينة بونتا كانا الواقعة في جمهورية الدومينيكان، هبطت اضطراريا في مطار... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T10:17+0000
2021-11-28T10:17+0000
2021-11-28T10:17+0000
روسيا
موسكو
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وذكرت القناة "الخامسة" الروسية أن هبوط الطائرة جاء بعد أنباء عن عطل محتمل على متنها، حيث تم إبلاغ برج المراقبة بالموضوع الذي أعطى إذنا فوريا للطائرة بالهبوط.وبحسب القناة، قامت سلطات الطوارئ بالانتشار في المطار استعدادا لهبوط الطائرة، حيث تمركزت سيارات الإطفاء والإسعاف في محيط المدرج بعد ورود أخبار عن صعوبة هبوطها بسبب خلل في الأجهزة.
موسكو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, موسكو
هبوط اضطراري لطائرة في موسكو بسبب خلل تقني
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن طائرة مدنية من طراز "بوينغ 777" قادمة من مدينة بونتا كانا الواقعة في جمهورية الدومينيكان، هبطت اضطراريا في مطار "شيريميتيفو" في ضواحي موسكو.
وذكرت القناة "الخامسة" الروسية أن هبوط الطائرة جاء بعد أنباء عن
عطل محتمل على متنها
، حيث تم إبلاغ برج المراقبة بالموضوع الذي أعطى إذنا فوريا للطائرة بالهبوط.
وبحسب القناة، قامت سلطات الطوارئ بالانتشار في المطار استعدادا لهبوط الطائرة، حيث تمركزت سيارات الإطفاء والإسعاف في محيط المدرج بعد ورود أخبار عن صعوبة هبوطها بسبب خلل في الأجهزة.