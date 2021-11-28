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https://arabic.sputniknews.com/20211128/ياسمين-عبد-العزيز-تبكي-في-أول-ظهور-إعلامي-بعد-مرضها-فوجئت-بمعدتي-خارج-جسدي-فيديو-1053344389.html
ياسمين عبد العزيز تبكي في أول ظهور إعلامي بعد مرضها: فوجئت بمعدتي خارج جسدي... فيديو
ياسمين عبد العزيز تبكي في أول ظهور إعلامي بعد مرضها: فوجئت بمعدتي خارج جسدي... فيديو
كشفت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل أزمة مرضها، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد ‏شفائها وعودتها من سويسرا، حيث كانت تتلقى العلاج.‏ 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T06:12+0000
2021-11-28T06:22+0000
أخبار الفنانين في مصر
أحمد العوضي
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نشرت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، برومو لقائها الجديد مع ياسمين عبد العزيز الذي سيعرض قريبا على فضائية "سي بي سي" المصرية، ويعرض مقتطفات من تصريحاتها المثيرة.وتظهر ياسمين عبد العزيز باكية في إحدى اللقطات، وتكشف أنها كانت تحتضر في أزمة مرضها، وأن الحانوتي أبلغها في رسالة على هاتفها أن قبرها جاهز لدفنها، وأن زوجها الفنان أحمد العوضي بكى في إحدى المرات لتأثره بتدهور حالتها، وأنها فوجئت في إحدى المرات بخروج معدتها خارج جسدها.كما أفصحت ياسمين عبد العزيز أنها أوصت شقيقها الأكبر على أبنائها، بعد شعورها باقتراب أجلها.وأكدت أن هناك 3 أشياء لا تشترى بالمال، هي الصحة والاحترام وحب الناس.تأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.وتم الإعلان عن أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية في شهر يوليو/ تموز الماضي، عندما طلب زوجها من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بسبب خضوعها لعملية جراحية نسائية.وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.
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أخبار الفنانين في مصر, أحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز تبكي في أول ظهور إعلامي بعد مرضها: فوجئت بمعدتي خارج جسدي... فيديو

06:12 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 06:22 GMT 28.11.2021)
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز
الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
كشفت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل أزمة مرضها، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد ‏شفائها وعودتها من سويسرا، حيث كانت تتلقى العلاج.‏
نشرت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، برومو لقائها الجديد مع ياسمين عبد العزيز الذي سيعرض قريبا على فضائية "سي بي سي" المصرية، ويعرض مقتطفات من تصريحاتها المثيرة.
وتظهر ياسمين عبد العزيز باكية في إحدى اللقطات، وتكشف أنها كانت تحتضر في أزمة مرضها، وأن الحانوتي أبلغها في رسالة على هاتفها أن قبرها جاهز لدفنها، وأن زوجها الفنان أحمد العوضي بكى في إحدى المرات لتأثره بتدهور حالتها، وأنها فوجئت في إحدى المرات بخروج معدتها خارج جسدها.
كما أفصحت ياسمين عبد العزيز أنها أوصت شقيقها الأكبر على أبنائها، بعد شعورها باقتراب أجلها.
وأكدت أن هناك 3 أشياء لا تشترى بالمال، هي الصحة والاحترام وحب الناس.
تأتي أولى تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها بعد ما يقرب 3 أشهر من إعلان شفائها ونشر أول صورة لها بعد التعافي، وعودتها من أحد المستشفيات في سويسرا، وكان مرافقا لها في رحلة علاجها زوجها أحمد العوضي.
وتم الإعلان عن أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية في شهر يوليو/ تموز الماضي، عندما طلب زوجها من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بسبب خضوعها لعملية جراحية نسائية.
وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في رمضان 2021، ويشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، وهو أول عمل فني يجمع بينهما بعد الزواج.
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