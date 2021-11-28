https://arabic.sputniknews.com/20211128/3-أندية-عربية-تترقب-قرعة-كأس-العالم-للأندية-1053347821.html

3 أندية عربية تترقب قرعة كأس العالم للأندية

3 أندية عربية تترقب قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد استضافة مدينة زيوريخ السويسرية قرعة كأس العالم للأندية، يوم غد الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو، ويتم بثها... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T09:22+0000

2021-11-28T09:22+0000

2021-11-28T09:22+0000

كأس العالم للأندية

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واكتمل نصاب الأندية الـ7، أمس السبت، التي ضمنت التأهل للمشاركة في تلك البطولة، التي ستقام في أبوظبي للمرة الخامسة مطلع العام المقبل، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام". ويشارك نادي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي كونها البلد المضيف، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، وتشيلسي الإنجليزي الظافر بدوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل "الكونكاكاف" وهو دوري يجمع أندية أمريكا الشمالية والوسطى، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا أمريكا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن قارة أوقيانوسيا الذي تم ترشيحه من اللجنة التنفيذية لاتحاد أوقيانوسيا، حيث تم إلغاء بطولة دوري الأبطال هناك.وكشفت "فيفا" أنه سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون، وسينضم إليها خايمي يارزا مدير مسابقات فيفا، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، أيقونة نادي تشيلسي، والمنتخب الإنجليزي.وتعد كأس العالم للأندية بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.وأعلنت فيفا، عام 1999، عن إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها كل أبطال الاتحادات القارية لإضفاء نوع من الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص لمعرفة أقوى ناد في العالم كل سنة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في البطولة السابقة التي كانت تعرف فقط مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس ليبرتادوريس، مما جعل الأندية أبطال الاتحادات القارية الأخرى تحتج لدى "فيفا"، كون لقب أحسن ناد في العالم محصورا بين اتحادين قاريين فقط.وفاز بايرن ميونخ بالنسخة الأخيرة المقامة في قطر بعد تغلبه على نادي تيثغريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كأس العالم للأندية