تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/3-أندية-عربية-تترقب-قرعة-كأس-العالم-للأندية-1053347821.html
3 أندية عربية تترقب قرعة كأس العالم للأندية
3 أندية عربية تترقب قرعة كأس العالم للأندية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد استضافة مدينة زيوريخ السويسرية قرعة كأس العالم للأندية، يوم غد الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو، ويتم بثها... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T09:22+0000
2021-11-28T09:22+0000
كأس العالم للأندية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103623/85/1036238503_0:237:4640:2847_1920x0_80_0_0_6616580e1c3c7568a84619e706c818e2.jpg
واكتمل نصاب الأندية الـ7، أمس السبت، التي ضمنت التأهل للمشاركة في تلك البطولة، التي ستقام في أبوظبي للمرة الخامسة مطلع العام المقبل، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام". ويشارك نادي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي كونها البلد المضيف، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، وتشيلسي الإنجليزي الظافر بدوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل "الكونكاكاف" وهو دوري يجمع أندية أمريكا الشمالية والوسطى، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا أمريكا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن قارة أوقيانوسيا الذي تم ترشيحه من اللجنة التنفيذية لاتحاد أوقيانوسيا، حيث تم إلغاء بطولة دوري الأبطال هناك.وكشفت "فيفا" أنه سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون، وسينضم إليها خايمي يارزا مدير مسابقات فيفا، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، أيقونة نادي تشيلسي، والمنتخب الإنجليزي.وتعد كأس العالم للأندية بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.وأعلنت فيفا، عام 1999، عن إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها كل أبطال الاتحادات القارية لإضفاء نوع من الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص لمعرفة أقوى ناد في العالم كل سنة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في البطولة السابقة التي كانت تعرف فقط مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس ليبرتادوريس، مما جعل الأندية أبطال الاتحادات القارية الأخرى تحتج لدى "فيفا"، كون لقب أحسن ناد في العالم محصورا بين اتحادين قاريين فقط.وفاز بايرن ميونخ بالنسخة الأخيرة المقامة في قطر بعد تغلبه على نادي تيثغريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103623/85/1036238503_264:0:4376:3084_1920x0_80_0_0_d7d904ba7eae298d48b5c68a1d52f41a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كأس العالم للأندية

3 أندية عربية تترقب قرعة كأس العالم للأندية

09:22 GMT 28.11.2021
© AP Photo / Hassan Ammarكأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد استضافة مدينة زيوريخ السويسرية قرعة كأس العالم للأندية، يوم غد الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو، ويتم بثها على الهواء مباشرة لكل دول العالم من خلال الموقع الرسمي للاتحاد.
واكتمل نصاب الأندية الـ7، أمس السبت، التي ضمنت التأهل للمشاركة في تلك البطولة، التي ستقام في أبوظبي للمرة الخامسة مطلع العام المقبل، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
ويشارك نادي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي كونها البلد المضيف، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، وتشيلسي الإنجليزي الظافر بدوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل "الكونكاكاف" وهو دوري يجمع أندية أمريكا الشمالية والوسطى، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا أمريكا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن قارة أوقيانوسيا الذي تم ترشيحه من اللجنة التنفيذية لاتحاد أوقيانوسيا، حيث تم إلغاء بطولة دوري الأبطال هناك.
وكشفت "فيفا" أنه سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون، وسينضم إليها خايمي يارزا مدير مسابقات فيفا، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، أيقونة نادي تشيلسي، والمنتخب الإنجليزي.

وتعد كأس العالم للأندية بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.
وأعلنت فيفا، عام 1999، عن إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها كل أبطال الاتحادات القارية لإضفاء نوع من الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص لمعرفة أقوى ناد في العالم كل سنة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في البطولة السابقة التي كانت تعرف فقط مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس ليبرتادوريس، مما جعل الأندية أبطال الاتحادات القارية الأخرى تحتج لدى "فيفا"، كون لقب أحسن ناد في العالم محصورا بين اتحادين قاريين فقط.
وفاز بايرن ميونخ بالنسخة الأخيرة المقامة في قطر بعد تغلبه على نادي تيثغريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:17 GMTهبوط اضطراري لطائرة في موسكو بسبب خلل تقني
10:08 GMTدولة جديدة ترصد أول إصابتين بـ"أوميكرون" لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا
10:08 GMTبريطانيا تدرس توسيع دائرة الجرعة الثالثة لتفادي خطورة "أوميكرون"
10:04 GMTالشرطة العسكرية الروسية توضح نتائج عملها في مرتفعات الجولان
10:02 GMTإعلام: موقع تابع للجيش الإسرائيلي عرضة للاختراق الإلكتروني
09:59 GMT3 نسخ من بندقية كلاشنيكوف الروسية تشارك في "إيديكس 2021"
09:45 GMT الصورة الأولى لمتحور "أوميكرون" تكشف سبب خطورته
09:45 GMTمحمد بن راشد يؤكد أن أحد الملفات سيكون ضمن متابعته الشخصية
09:43 GMTصحيفة تكشف قيمة صفقة شراء "حديد عز" لحصة أبو هشيمة في "حديد المصريين"
09:41 GMTأحمد الريسي... أول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول
09:41 GMTنائب وزير الصحة المكسيكي عن متحور كورونا الجديد: لم يثبت أنه أكثر ضراوة
09:28 GMTانهيارات في الأسواق الخليجية وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"
09:22 GMT3 أندية عربية تترقب قرعة كأس العالم للأندية
09:21 GMTالبورصة المصرية تخسر 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق
09:18 GMTنقل رجل إلى المستشفى بعد العثور عليه مختبئا في مقصورة عجلة طائرة أمريكية
09:08 GMT خرق أمني جديد... خرائط مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي تعرض على الإنترنت
08:56 GMTصور تكشف مراحل بناء في لبنان أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط
08:49 GMTملكة بريطانيا تملك هاتف "سامسونغ" وترد على اتصالات شخصين فقط
08:45 GMTخبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
08:38 GMTالسلطات الأمريكية تلقي القبض على مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي...فيديو