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https://arabic.sputniknews.com/20211128/7-خيارات-غذائية-للتخلص-من-رائحة-الجسم-الكريهة-1053362749.html
7 خيارات غذائية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة
7 خيارات غذائية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة
قالت اختصاصية تغذية إن هناك علاقة قوية بين رائحة أجسامنا والنظام الغذائي الذي نتناوله، ذلك لأن الطعام يطلق مركبات مختلفة في الجسم تختلط مع الإنزيمات وتنتج... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T15:01+0000
2021-11-28T15:01+0000
الشاي الأخضر
الزبادي
التفاح
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يمكن أن تظهر هذه الرائحة في النفس أو قد تنتشر من خلال الإبطين وأجزاء أخرى من الجسم.وفي حديثها لموقع onlymyhealth، أوصت خبيرة التغذية السريرية شيلبا سينغ، من مستشفى صحارى في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في الهند، بتناول 7 أطعمة والابتعاد عن أخرى.1.الفاكهة الحمضية بدلا من الخضراوات الكثيفةتعتبر ثمار الحمضيات مفيدة دائما لصحتنا، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي ورائحة الفم الكريهة بعيدا عن جسمك.وتزيل ثمار الحمضيات الروائح التي تحدث بشكل طبيعي من الجسم وتقضي على مشكلة رائحة الفم الكريهة.يمكن أن تساعدك الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والأناناس والتوت البري على طرد السموم من جسمك ويمكن أن تمنع ظهور الروائح الكريهة.في المقابل، يمكن للخضروات الكثيفة مثل الملفوف والقرنبيط أن تزيد من هذه الرائحة لأنها تطلق الكثير من العرق.2. السمك الأبيض بدلا من الوردييُنصح الأشخاص الذين يحبون تناول الأسماك بالتفكير في تناول السمك الأبيض بدلا من الأسماك الوردية.يمكن للأسماك البيضاء أن تخلص جسمك من السموم وتمنع ظهور رائحة الجسم السيئة، بل وتوقف رائحة الجسم من الظهور بشكل طبيعي.3. التفاح بدلا من اليقطين (القرع)بغض النظر عن الفوائد الجمة المعروفة للتفاح بما في ذلك أثره الصحي على الجهاز الهضمي، فهو مفيد أيضا في تقليل الرائحة الكريهة من الجسم.يحتوي التفاح على خاصية مضادة للبكتيريا تساعد في محاربة المشاكل مثل رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم. يمكن أن يعمل التفاح أيضا بمثابة معطر للفم ويقلل من تراكم البلاك داخل فمك.في المقابل يحتوي اليقطين على مادة الكولين، وهو مركب يتحول إلى مادة إيثيل أمين التي تزيد من رائحة الجسم في جسمك.4. الشاي الأخضر بدلا من القهوةبخلاف فوائده التي لا تخفى على الكثيرين منا، وُجد أن الشاي الأخضر مفيد لمكافحة رائحة الجسم السيئة لأنه يحتوي على مادة الكاتيكين والبوليفينول. البوليفينول من مضادات الأكسدة التي تقلل من الرائحة الكريهة في الجسم. كما أنها تساعد على محاربة البكتيريا الموجودة في الجسم والتي تسبب رائحة الفم الكريهة. يحتوي الشاي الأخضر أيضا على مادة التانينات الموجودة لمنع رائحة القدم الكريهة. ومن ثم يمكن أن يكون علاجا جيدا واختيارا غذائيا لإضافته إلى نظامك الغذائي للتخلص من رائحة الجسد الكريهة.5. الزبادي بدلا من الحليبكلاهما غني بالكالسيوم ويعزز فوائد الجهاز الهضمي، ولكن الزبادي أكثر فعالية في الحد من العديد من المشاكل.يحتوي الزبادي على مركب نشط يساعد على معادلة الرائحة المسببة لمركبات الكبريت في الجسم. تعتبر البكتيريا الموجودة في الزبادي من العناصر الغذائية المفيدة التي تعزز وظائف الجسم وتحارب السموم الضارة الموجودة في الجسم.الزبادي فعال أيضا في تحييد رائحة الجسم الكريهة ويظهر تأثيرا إيجابيا على صحة الجهاز الهضمي. يحتوي الحليب مثل اليقطين على مادة الكولين التي تعزز الرائحة الكريهة في فمك.6. الكرفس بدلا من الوجبات السريعةيعتبر الكرفس فعالا للغاية في تقليل رائحة الجسم بجميع أنواعها. يحتوي على الأندروستينون والأندروتينول التي يتم إطلاقها في فمك فتقضي على الرائحة الكريهة.في المقابل، تسبب الوجبات السريعة العديد من الغازات والسموم في الجسم والتي تعتبر ضارة بالصحة، وكذلك تؤدي إلى إطلاق رائحة كريهة من الجسم. تمتلئ معظم الوجبات السريعة بمكونات معالجة تساعد على زيادة تلك الروائح المنفرة.7. بذور الشمر بدلا من بذور الحلبةتساعد بذور الشمر أيضا في محاربة البكتيريا والرائحة الكريهة في الفم. كما أنها تستخدم في معطرات الفم، ويمكنها أن تزيل الرائحة الكريهة من الجسم.بذور الشمر فعالة جدا ضد نمو البكتيريا وتعمل كحمض لتحسين الهضم. هذا يقلل من الرائحة في الجسم.في المقابل، يمكن أن تحتوي بذور الحلبة على رائحة معينة قد تؤدي إلى نفور الآخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20210709/4-مشاكل-صحية-تسبب-رائحة-كريهة-للجسم-1049522114.html
https://arabic.sputniknews.com/20201129/5-فوائد-للشمر-يعالج-عسر-الهضم-وينقي-الدم-من-السموم---1047343960.html
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الشاي الأخضر, الزبادي, التفاح

7 خيارات غذائية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة

15:01 GMT 28.11.2021
© YouTube.comرائحة الفم
رائحة الفم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© YouTube.com
تابعنا عبر
قالت اختصاصية تغذية إن هناك علاقة قوية بين رائحة أجسامنا والنظام الغذائي الذي نتناوله، ذلك لأن الطعام يطلق مركبات مختلفة في الجسم تختلط مع الإنزيمات وتنتج رائحة معينة.
يمكن أن تظهر هذه الرائحة في النفس أو قد تنتشر من خلال الإبطين وأجزاء أخرى من الجسم.
وفي حديثها لموقع onlymyhealth، أوصت خبيرة التغذية السريرية شيلبا سينغ، من مستشفى صحارى في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في الهند، بتناول 7 أطعمة والابتعاد عن أخرى.
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4 مشاكل صحية تسبب رائحة كريهة للجسم
9 يوليو, 15:20 GMT
1.الفاكهة الحمضية بدلا من الخضراوات الكثيفة
تعتبر ثمار الحمضيات مفيدة دائما لصحتنا، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي ورائحة الفم الكريهة بعيدا عن جسمك.
وتزيل ثمار الحمضيات الروائح التي تحدث بشكل طبيعي من الجسم وتقضي على مشكلة رائحة الفم الكريهة.
يمكن أن تساعدك الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والأناناس والتوت البري على طرد السموم من جسمك ويمكن أن تمنع ظهور الروائح الكريهة.
في المقابل، يمكن للخضروات الكثيفة مثل الملفوف والقرنبيط أن تزيد من هذه الرائحة لأنها تطلق الكثير من العرق.
2. السمك الأبيض بدلا من الوردي
يُنصح الأشخاص الذين يحبون تناول الأسماك بالتفكير في تناول السمك الأبيض بدلا من الأسماك الوردية.
يمكن للأسماك البيضاء أن تخلص جسمك من السموم وتمنع ظهور رائحة الجسم السيئة، بل وتوقف رائحة الجسم من الظهور بشكل طبيعي.
3. التفاح بدلا من اليقطين (القرع)
بغض النظر عن الفوائد الجمة المعروفة للتفاح بما في ذلك أثره الصحي على الجهاز الهضمي، فهو مفيد أيضا في تقليل الرائحة الكريهة من الجسم.
يحتوي التفاح على خاصية مضادة للبكتيريا تساعد في محاربة المشاكل مثل رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم. يمكن أن يعمل التفاح أيضا بمثابة معطر للفم ويقلل من تراكم البلاك داخل فمك.
في المقابل يحتوي اليقطين على مادة الكولين، وهو مركب يتحول إلى مادة إيثيل أمين التي تزيد من رائحة الجسم في جسمك.
شاي أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2020
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4. الشاي الأخضر بدلا من القهوة
بخلاف فوائده التي لا تخفى على الكثيرين منا، وُجد أن الشاي الأخضر مفيد لمكافحة رائحة الجسم السيئة لأنه يحتوي على مادة الكاتيكين والبوليفينول. البوليفينول من مضادات الأكسدة التي تقلل من الرائحة الكريهة في الجسم. كما أنها تساعد على محاربة البكتيريا الموجودة في الجسم والتي تسبب رائحة الفم الكريهة. يحتوي الشاي الأخضر أيضا على مادة التانينات الموجودة لمنع رائحة القدم الكريهة. ومن ثم يمكن أن يكون علاجا جيدا واختيارا غذائيا لإضافته إلى نظامك الغذائي للتخلص من رائحة الجسد الكريهة.
5. الزبادي بدلا من الحليب
كلاهما غني بالكالسيوم ويعزز فوائد الجهاز الهضمي، ولكن الزبادي أكثر فعالية في الحد من العديد من المشاكل.
يحتوي الزبادي على مركب نشط يساعد على معادلة الرائحة المسببة لمركبات الكبريت في الجسم. تعتبر البكتيريا الموجودة في الزبادي من العناصر الغذائية المفيدة التي تعزز وظائف الجسم وتحارب السموم الضارة الموجودة في الجسم.
الزبادي فعال أيضا في تحييد رائحة الجسم الكريهة ويظهر تأثيرا إيجابيا على صحة الجهاز الهضمي. يحتوي الحليب مثل اليقطين على مادة الكولين التي تعزز الرائحة الكريهة في فمك.
6. الكرفس بدلا من الوجبات السريعة
يعتبر الكرفس فعالا للغاية في تقليل رائحة الجسم بجميع أنواعها. يحتوي على الأندروستينون والأندروتينول التي يتم إطلاقها في فمك فتقضي على الرائحة الكريهة.
في المقابل، تسبب الوجبات السريعة العديد من الغازات والسموم في الجسم والتي تعتبر ضارة بالصحة، وكذلك تؤدي إلى إطلاق رائحة كريهة من الجسم. تمتلئ معظم الوجبات السريعة بمكونات معالجة تساعد على زيادة تلك الروائح المنفرة.
7. بذور الشمر بدلا من بذور الحلبة
تساعد بذور الشمر أيضا في محاربة البكتيريا والرائحة الكريهة في الفم. كما أنها تستخدم في معطرات الفم، ويمكنها أن تزيل الرائحة الكريهة من الجسم.
بذور الشمر فعالة جدا ضد نمو البكتيريا وتعمل كحمض لتحسين الهضم. هذا يقلل من الرائحة في الجسم.
في المقابل، يمكن أن تحتوي بذور الحلبة على رائحة معينة قد تؤدي إلى نفور الآخرين.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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