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https://arabic.sputniknews.com/20211129/إعلام-قطع-طرقات-في-عدد-من-المناطق-اللبنانية-تنديدا-بالغلاء-المعيشي-1053380289.html
إعلام: قطع طرقات في عدد من المناطق اللبنانية تنديدا بالغلاء المعيشي
إعلام: قطع طرقات في عدد من المناطق اللبنانية تنديدا بالغلاء المعيشي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الاثنين، بإقفال عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف المناطق اللبنانية. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T08:10+0000
2021-11-29T08:10+0000
العالم العربي
لبنان
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وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة هي ضمن نطاق مدينة بيروت الكبرى وأبرزها وسط بيروت ومستديرة الكولا باتجاه صائب سلام، بالإضافة إلى منطقة كورنيش المزرعة وطرق أخرى.كما أشارت غرفة التحكم عن قطع طرقات في مدينة طرابلس شمالي لبنان ومدينة زحلة ومعها منطقة المرج، وتعلبايا، وقب الياس.
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العالم العربي, لبنان

إعلام: قطع طرقات في عدد من المناطق اللبنانية تنديدا بالغلاء المعيشي

08:10 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Zahraa Al Amirلبنان: إحتجاجات وقطع طرق تنديداً برفع الدعم عن المحروقات
لبنان: إحتجاجات وقطع طرق تنديداً برفع الدعم عن المحروقات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الاثنين، بإقفال عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف المناطق اللبنانية.
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة هي ضمن نطاق مدينة بيروت الكبرى وأبرزها وسط بيروت ومستديرة الكولا باتجاه صائب سلام، بالإضافة إلى منطقة كورنيش المزرعة وطرق أخرى.
كما أشارت غرفة التحكم عن قطع طرقات في مدينة طرابلس شمالي لبنان ومدينة زحلة ومعها منطقة المرج، وتعلبايا، وقب الياس.
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