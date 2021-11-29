إعلام: قطع طرقات في عدد من المناطق اللبنانية تنديدا بالغلاء المعيشي

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة هي ضمن نطاق مدينة بيروت الكبرى وأبرزها وسط بيروت ومستديرة الكولا باتجاه صائب سلام، بالإضافة إلى منطقة كورنيش المزرعة وطرق أخرى.كما أشارت غرفة التحكم عن قطع طرقات في مدينة طرابلس شمالي لبنان ومدينة زحلة ومعها منطقة المرج، وتعلبايا، وقب الياس.
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الاثنين، بإقفال عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف المناطق اللبنانية.
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة هي ضمن نطاق مدينة بيروت الكبرى وأبرزها وسط بيروت ومستديرة الكولا باتجاه صائب سلام، بالإضافة إلى منطقة كورنيش المزرعة وطرق أخرى.