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https://arabic.sputniknews.com/20211129/زيادة-ملحوظة-في-أعداد-زوار-إكسبو-2020-دبي-1053381221.html
زيادة ملحوظة في أعداد زوار "إكسبو 2020 دبي"
زيادة ملحوظة في أعداد زوار "إكسبو 2020 دبي"
شهدت فاعليات معرض "إكسبو 2020 دبي" زيادة ملحوظة في عدد الزيارات بعد مرور شهرين على انطلاقه. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T10:13+0000
2021-11-29T10:13+0000
معرض دبي إكسبو 2020
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وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن عدد زيارات إكسبو 2020 دبي بلغت 4 ملايين و766 ألفاً و419 زيارة حتى يوم أمس 28 نوفمبر/تشرين الثاني.وجاءت زيادة الزيارات في المقام الأول من الحفلات الفنية والثقافية التي استضافتها منصات الموقع، وحضور الأحداث الترفيهية والرياضية الكبرى التي عقدت خلال الفترة الماضية، ساعد على ذلك طرح عرض تذكرة أيام الأسبوع لشهر نوفمبر.وفيما يتعلق بالعروض العالمية المقدمة في إكسبو 2020، فقد حظي أعضاء فرقة أوركسترا "أكاديمية تياترو ألا سكالا" المرموقة، بحفاوة بالغة من جمهور مسرح دبي ميلينيوم، بينما اختتمت فرقة ريفردانس الإيرلندية، التي تشتهر بعرضها الموسيقي الراقص الحائز على جائزة غرامي، سلسلة عروضها التي اجتذبت أعداداً غفيرة، بعرض ختامي مميز.وحظيت بطولة العالم للشطرنج، في مركز دبي للمعارض، والتي انطلقت يوم 24 نوفمبر وتستمر حتى 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، باهتمام منقطع النظير من اللاعبين والجماهير.ويتوقع المراقبون زيادة أعداد الزوار مع طرح إكسبو 2020 دبي لتذكرة الموسم الاحتفالية، التي تتيح وصولاً غير محدود لفعاليات الشتاء الساحر مقابل 95 درهماً فقط، والمتاحة للشراء حالياً وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.وتشمل تذكرة الموسم الاحتفالية أبرز الفعاليات القادمة في إكسبو 2020، احتفالات اليوبيل الذهبي للإمارات، واحتفالات عيد الميلاد (الكريسماس)، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يُحييها كوكبة من ألمع النجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/مدير-الجناح-الفلسطيني-في-إكسبو-دبي-بحجارة-من-القدس-نستقبل-زوارنا-1050626622.html
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معرض دبي إكسبو 2020

زيادة ملحوظة في أعداد زوار "إكسبو 2020 دبي"

10:13 GMT 29.11.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEجناح روسيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2021
جناح روسيا في معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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شهدت فاعليات معرض "إكسبو 2020 دبي" زيادة ملحوظة في عدد الزيارات بعد مرور شهرين على انطلاقه.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن عدد زيارات إكسبو 2020 دبي بلغت 4 ملايين و766 ألفاً و419 زيارة حتى يوم أمس 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاءت زيادة الزيارات في المقام الأول من الحفلات الفنية والثقافية التي استضافتها منصات الموقع، وحضور الأحداث الترفيهية والرياضية الكبرى التي عقدت خلال الفترة الماضية، ساعد على ذلك طرح عرض تذكرة أيام الأسبوع لشهر نوفمبر.
جناح دولة فلسطين في معرض إكسبو دبي 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2021
مدير الجناح الفلسطيني في "إكسبو دبي": بحجارة من القدس نستقبل زوارنا
4 نوفمبر, 21:42 GMT
وفيما يتعلق بالعروض العالمية المقدمة في إكسبو 2020، فقد حظي أعضاء فرقة أوركسترا "أكاديمية تياترو ألا سكالا" المرموقة، بحفاوة بالغة من جمهور مسرح دبي ميلينيوم، بينما اختتمت فرقة ريفردانس الإيرلندية، التي تشتهر بعرضها الموسيقي الراقص الحائز على جائزة غرامي، سلسلة عروضها التي اجتذبت أعداداً غفيرة، بعرض ختامي مميز.
وحظيت بطولة العالم للشطرنج، في مركز دبي للمعارض، والتي انطلقت يوم 24 نوفمبر وتستمر حتى 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، باهتمام منقطع النظير من اللاعبين والجماهير.
ويتوقع المراقبون زيادة أعداد الزوار مع طرح إكسبو 2020 دبي لتذكرة الموسم الاحتفالية، التي تتيح وصولاً غير محدود لفعاليات الشتاء الساحر مقابل 95 درهماً فقط، والمتاحة للشراء حالياً وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وتشمل تذكرة الموسم الاحتفالية أبرز الفعاليات القادمة في إكسبو 2020، احتفالات اليوبيل الذهبي للإمارات، واحتفالات عيد الميلاد (الكريسماس)، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يُحييها كوكبة من ألمع النجوم.
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