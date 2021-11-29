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https://arabic.sputniknews.com/20211129/صحيفة-تسخر-من-طائرة-إف35-الأمريكية-بعد-مقارنتها-بنظيرتها-تشيك-ميت-الروسية-فيديو-1053379731.html
صحيفة تسخر من طائرة "إف–35" الأمريكية بعد مقارنتها بنظيرتها "تشيك ميت" الروسية... فيديو
صحيفة تسخر من طائرة "إف–35" الأمريكية بعد مقارنتها بنظيرتها "تشيك ميت" الروسية... فيديو
أصبحت الطائرة الروسية الحديثة "تشيك ميت" (Checkmate) أحد المعالم البارزة في المعرض الجوي الأخير في دبي، وتم وضعها على وجه التحديد كمنافس للمنتج الرئيسي... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T07:46+0000
2021-11-29T07:46+0000
روسيا
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كتبت صحيفة "Flug Revue": "يُنصح بترك المقاتلات الأمريكية من الأجيال السابقة من طراز "F" على الأرض لأنها غير ضرورية، حيث تختفي في سحابة من الغبار بعد تحليق "Checkmate" الروسية".ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوجد فيه إشارة دقيقة إلى نقاط الضعف في طائرة "F-35".والأهم من ذلك كله أن الصحيفة مهتمة بتوقيت مشروع الطائرة الروسية وتكلفته، وسعر الطائرة الواحدة يجب أن يكون 30 مليون دولار بدلاً من 80 مليون دولار ثمن الطائرة F-35.تم تصميم الطائرة التكتيكية الخفيفة "تشيك ميت" في مكتب "سوخوي" للتصميم التابع لشركة بناء الطائرات المتحدة (جزء من "روستيخ") تم تصميم مقاتلة الجيل الخامس ذات المحرك الواحد في روسيا على الأساس العلمي والتقني الذي تم الحصول عليه أثناء تطوير "سو-57".تم عرض الطائرة لأول مرة في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في يونيو/حزيران في "ماكس-2021". من المخطط أن تقلع الطائرة في عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/روستيخ-تعرض-نسخة-غير-عادية-من-مقاتلة-تشيك-ميت-فيديو-1050707791.html
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صحيفة تسخر من طائرة "إف–35" الأمريكية بعد مقارنتها بنظيرتها "تشيك ميت" الروسية... فيديو

07:46 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Alexey Maishev  / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Alexey Maishev
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أصبحت الطائرة الروسية الحديثة "تشيك ميت" (Checkmate) أحد المعالم البارزة في المعرض الجوي الأخير في دبي، وتم وضعها على وجه التحديد كمنافس للمنتج الرئيسي الأمريكي - مقاتلة "إف-35".
كتبت صحيفة "Flug Revue": "يُنصح بترك المقاتلات الأمريكية من الأجيال السابقة من طراز "F" على الأرض لأنها غير ضرورية، حيث تختفي في سحابة من الغبار بعد تحليق "Checkmate" الروسية".
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوجد فيه إشارة دقيقة إلى نقاط الضعف في طائرة "F-35".
والأهم من ذلك كله أن الصحيفة مهتمة بتوقيت مشروع الطائرة الروسية وتكلفته، وسعر الطائرة الواحدة يجب أن يكون 30 مليون دولار بدلاً من 80 مليون دولار ثمن الطائرة F-35.
تم تصميم الطائرة التكتيكية الخفيفة "تشيك ميت" في مكتب "سوخوي" للتصميم التابع لشركة بناء الطائرات المتحدة (جزء من "روستيخ") تم تصميم مقاتلة الجيل الخامس ذات المحرك الواحد في روسيا على الأساس العلمي والتقني الذي تم الحصول عليه أثناء تطوير "سو-57".
تم عرض الطائرة لأول مرة في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في يونيو/حزيران في "ماكس-2021". من المخطط أن تقلع الطائرة في عام 2023.
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2021
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15 نوفمبر, 09:26 GMT
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