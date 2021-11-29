صحيفة تسخر من طائرة "إف–35" الأمريكية بعد مقارنتها بنظيرتها "تشيك ميت" الروسية... فيديو

كتبت صحيفة "Flug Revue": "يُنصح بترك المقاتلات الأمريكية من الأجيال السابقة من طراز "F" على الأرض لأنها غير ضرورية، حيث تختفي في سحابة من الغبار بعد تحليق "Checkmate" الروسية".ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوجد فيه إشارة دقيقة إلى نقاط الضعف في طائرة "F-35".والأهم من ذلك كله أن الصحيفة مهتمة بتوقيت مشروع الطائرة الروسية وتكلفته، وسعر الطائرة الواحدة يجب أن يكون 30 مليون دولار بدلاً من 80 مليون دولار ثمن الطائرة F-35.تم تصميم الطائرة التكتيكية الخفيفة "تشيك ميت" في مكتب "سوخوي" للتصميم التابع لشركة بناء الطائرات المتحدة (جزء من "روستيخ") تم تصميم مقاتلة الجيل الخامس ذات المحرك الواحد في روسيا على الأساس العلمي والتقني الذي تم الحصول عليه أثناء تطوير "سو-57".تم عرض الطائرة لأول مرة في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في يونيو/حزيران في "ماكس-2021". من المخطط أن تقلع الطائرة في عام 2023.
أصبحت الطائرة الروسية الحديثة "تشيك ميت" (Checkmate) أحد المعالم البارزة في المعرض الجوي الأخير في دبي، وتم وضعها على وجه التحديد كمنافس للمنتج الرئيسي الأمريكي - مقاتلة "إف-35".
كتبت صحيفة "Flug Revue": "يُنصح بترك المقاتلات الأمريكية من الأجيال السابقة من طراز "F" على الأرض لأنها غير ضرورية، حيث تختفي في سحابة من الغبار بعد تحليق "Checkmate" الروسية".
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوجد فيه إشارة دقيقة إلى نقاط الضعف في طائرة "F-35".
والأهم من ذلك كله أن الصحيفة مهتمة بتوقيت مشروع الطائرة الروسية وتكلفته، وسعر الطائرة الواحدة يجب أن يكون 30 مليون دولار بدلاً من 80 مليون دولار ثمن الطائرة F-35.
تم تصميم الطائرة التكتيكية الخفيفة "تشيك ميت" في مكتب "سوخوي" للتصميم التابع لشركة بناء الطائرات المتحدة (جزء من "روستيخ") تم تصميم مقاتلة الجيل الخامس ذات المحرك الواحد في روسيا على الأساس العلمي والتقني الذي تم الحصول عليه أثناء تطوير "سو-57".
تم عرض الطائرة لأول مرة في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في يونيو/حزيران في "ماكس-2021". من المخطط أن تقلع الطائرة في عام 2023.