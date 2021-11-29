عملية دقيقة لوضع أخطر صاروخ روسي على منصة الإطلاق... فيديو

ويتم نقل الصاروخ إلى موقع إطلاق الصواريخ بالسيارة التي يجب أن تسير بسرعة لا تتجاوز 40 كيلومترا في الساعة، تجنبا لوقوع الحوادث.وتحمله إلى موقع إطلاق الصواريخ سيارة جرارة متخصصة داخل نفس الحاوية التي تحتوي على صواريخ "يارس" المنطلقة من المنصات المتحركة، ولكنها لا تشبه حاويات الصواريخ التي تظهر في العروض العسكرية. وتتهيأ فيها درجة محددة للحرارة والرطوبة وكأن الصاروخ موجود على منصة الإطلاق تحت الأرض.وبعد الوصول إلى موقع إطلاق الصواريخ يوضع الصاروخ على منصة الإطلاق المخبأة تحت الأرض. ويتطلب الأمر دقة عالية لكيلا ينحرف الصاروخ الضخم عن مكانه أكثر من بضعة مليمترات حتى يحافظ على جاهزيته القتالية الكاملة.ويعتبر صاروخ "يارس" أخطر صاروخ حربي روسي حاليًا، ويعد في الوقت نفسه سلاحًا سلميًا حيث يتمنى مشغّلوه ألا يرفع الغطاء بعد تنزيله لإغلاق المخبأ الذي يضم صاروخ "يارس" ومنصة إطلاقه والذي لا يجوز فتحه إلا عندما تقتضي الضرورة للقيام بالردّ على مَن يهاجم روسيا باستخدام السلاح النووي.
عرض تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" كيف يوضع صاروخ "يارس" على منصة إطلاق مخبأة تحت الأرض. و"يارس" هو صاروخ باليستي بعيد المدى يستطيع الوصول إلى قارات بعيدة مثل أمريكا إذا ما أطلق من أراضي روسيا.
ويتم نقل الصاروخ إلى موقع إطلاق الصواريخ بالسيارة التي يجب أن تسير بسرعة لا تتجاوز 40 كيلومترا في الساعة، تجنبا لوقوع الحوادث.
وتحمله إلى موقع إطلاق الصواريخ سيارة جرارة متخصصة داخل نفس الحاوية التي تحتوي على صواريخ "يارس" المنطلقة من المنصات المتحركة، ولكنها لا تشبه حاويات الصواريخ التي تظهر في العروض العسكرية. وتتهيأ فيها درجة محددة للحرارة والرطوبة وكأن الصاروخ موجود على منصة الإطلاق تحت الأرض.
وبعد الوصول إلى موقع إطلاق الصواريخ يوضع الصاروخ على منصة الإطلاق المخبأة تحت الأرض. ويتطلب الأمر دقة عالية لكيلا ينحرف الصاروخ الضخم عن مكانه أكثر من بضعة مليمترات حتى يحافظ على جاهزيته القتالية الكاملة.
ويعتبر صاروخ "يارس" أخطر صاروخ حربي روسي حاليًا، ويعد في الوقت نفسه سلاحًا سلميًا حيث يتمنى مشغّلوه ألا يرفع الغطاء بعد تنزيله لإغلاق المخبأ الذي يضم صاروخ "يارس" ومنصة إطلاقه والذي لا يجوز فتحه إلا عندما تقتضي الضرورة للقيام بالردّ على مَن يهاجم روسيا باستخدام السلاح النووي.