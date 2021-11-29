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https://arabic.sputniknews.com/20211129/للمرة-السابعة-ليونيل-ميسي-يحصد-الكرة-الذهبية-لأفضل-لاعب-في-العالم-2021-1053397122.html
للمرة السابعة.. ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021
للمرة السابعة.. ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021
توج الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه وهو رقم قياسي، اليوم الاثنين. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T21:08+0000
2021-11-29T21:08+0000
2021-11-29T21:31+0000
الكرة الذهبية
ميسي
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وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان جائزة 2021 إلى جوائزه السابقة في أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، و2019).كانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي تمنح الجائزة، ألغت الجائزة العام الماضي بسبب قيود فيروس كورونا، لتقيمها هذا العام وتعلن فوز مهاجم برشلونة السابق.حصد ميسي الجائزة بعد موسم شاق رفقة برشلونة توج فيه بهداف الدوري برصيد 30 هدفا، كما فاز مع منتخب بلاده بطولة كوبا أمريكا وتوج أيضا بلقب الهداف.مهاجم برشلونة السابق نال الجائزة بعد تفوقه على كل من روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، جورجينيو ونجولو كانتي (تشيلسي)، كريم بنزيمة (ريال مدريد)،وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).
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الكرة الذهبية, ميسي
للمرة السابعة.. ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021 21:08 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 21:31 GMT 29.11.2021)
توج الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه وهو رقم قياسي، اليوم الاثنين.
وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان
جائزة 2021
إلى جوائزه السابقة في أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، و2019).
كانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي تمنح الجائزة، ألغت الجائزة العام الماضي بسبب قيود فيروس كورونا، لتقيمها هذا العام وتعلن فوز مهاجم برشلونة السابق.
ميسي صاحب الجوائز السبع
حل ثانيا في ترتيب الجائزة في 5 مناسبات أعوام (2008، 2013، 2014، 2016، و2017).
حصد ميسي الجائزة بعد موسم شاق رفقة برشلونة توج فيه بهداف الدوري برصيد 30 هدفا، كما فاز مع منتخب بلاده بطولة كوبا أمريكا وتوج أيضا بلقب الهداف.
مهاجم برشلونة السابق نال الجائزة بعد تفوقه على كل من روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، جورجينيو ونجولو كانتي (تشيلسي)، كريم بنزيمة (ريال مدريد)،وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).